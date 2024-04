Peter Pellegrini presidente della Slovacchia dal cognome italiano: di dov'era originario il bisnonno Leopoldo

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Il cognome rappresentava già di per sé un grosso indizio, ora ci sarebbero ancora meno dubbi: Peter Pellegrini, il nuovo presidente della Slovacchia eletto sabato 6 aprile, avrebbe origini italiane. Bergamasche, in particolare. Il bisnonno Leopoldo era infatti lombardo ed emigrò a fine Ottocento, quando la Slovacchia era parte dell’Impero austroungarico, per lavorare alla costruzione della ferrovia tra Levice e Zvolen.

Chi è Peter Pellegrini, nuovo presidente della Slovacchia

Peter Pellegrini è un socialdemocratico, sostenitore del governo filorusso dell’attuale primo ministro Robert Fico.

Era già stato premier della Slovacchia dal 2018 al 2020, presidente del Consiglio nazionale tra il 2023 e il 2024 (e prima ancora tra il 2014 e il 2016), ma anche ministro della Cultura e poi della Scienza e dello sport.

Peter Pellegrini mentre si prepara al dibattito televisivo dopo il ballottaggio delle elezioni presidenziali slovacche

Lo scorso sabato 6 aprile è stato eletto presidente con il 53% dei voti. Il suo mandato inizierà il prossimo 15 giugno.

Durante la campagna elettorale, Pellegrini ha difeso la necessità di negoziare con la Russia per porre fine alla guerra iniziata con l’invasione dell’Ucraina. La stessa posizione è stata assunta dal governo slovacco che, da quando è salito al potere in autunno, ha interrotto i significativi aiuti militari che il Paese forniva a Kiev, come ricordato da Agi.

Le origini italiane

“Fino a tutta la seconda metà dell’Ottocento diversi valdimagnini (abitanti della valle Imagna, ndr) emigrarono in Ungheria, Slovacchia, Romania e anche in Turchia per lavorare nell’edilizia, soprattutto muratori, anche minatori, per la costruzione di strade e ferrovie”, ha spiegato in un’intervista all’Eco di Bergamo Antonio Carminati, direttore del Centro studi Valle Imagna.

“Non mi meraviglierei – prosegue Carminati – se risultasse che Pietro Pellegrini fosse l’attuale discendente di quell’esperienza migratoria. L’aspetto fisico, i lineamenti e l’espressione del volto trasmettono poi sensazioni a me familiari”.

Il cognome diffuso in Valle Imagna

D’altronde, il cognome Pellegrini ha chiare origini valdimagnine.

Proviene infatti da un casato diffuso ancora oggi soprattutto nel Comune bergamasco di Capizzone e nei paesi limitrofi.

Insomma, la linea principale pare proprio provenire, fin dal 1400, dalla Valle Imagna.