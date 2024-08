Pesce remo trovato morto in California, al largo di San Diego il raro avvistamento del pesce dell'"Apocalisse"

Raro avvistamento in California, al largo della costa di San Diego, di un pesce remo da parte di alcuni appassionati di snorkeling e kayak. L’esemplare dell’abitante degli abissi, chiamato anche Regaleco e conosciuto in inglese come “Doomsday fish”, ovvero pesce dell’Apocalisse, è stato trovato morto in un superfice e portato agli scienziati dello Scripps Institution of Oceanography.

Il ritrovamento del pesce remo

Il pesce remo, simile a un serpente di colore argenteo, galleggiava senza vita nei pressi di La Jolla Cove, a nord di San Diego, quando è stato avvistato da alcuni appassionati di immersioni, che hanno portato a riva il pesce con una tavola da paddle.

La notizia è stata diffusa dallo Scripps Institution of Oceanography, l’ente oceanografico californiano, che ha fatto sapere che l’esemplare di Regaleco ritrovato aveva una lunghezza di 3,6 metri.

Il raro avvistamento

Il pesce è stato portato a riva con un Sup (stand up paddle) e trasferito sul pianale di un camioncino, per essere poi trasportato al NOAA Southwest Fisheries Science Center, dove verrà esaminato dagli esperti dell’amministrazione nazionale degli Usa e dagli dello Scripps.

Secondo Ben Frable, ricercatore dell’istituto, si tratta del ventesimo avvistamento di un pesce remo in California dal 1901.

Perché si chiama “Pesce dell’Apocalisse”

Il Regaleco, pesce remo o anche Re di aringhe, è un grande pesce abissale che abita la zona mesopelagica delle profondità degli oceani dove la luce non può arrivare (tra i 200 e i 1000 metri) e può superare i 6 metri di lunghezza.

In inglese, il pesce remo è conosciuto anche come “Doomsday fish”, “pesce dell’Apocalisse”, perché secondo antiche leggende, in particolare provenienti dal Giappone, la sua apparizione come segno premonitore di disastri naturali, come terremoti.