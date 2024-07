Pericolo anguria piena di vermi che esplode: il post spopola su Facebook ma è una fake news. Cosa c'è di vero

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sui social sta circolando attualment ela storia di un’anguria che, dopo aver fermentato e schiumato, è esplosa danneggiando un cassonetto e diffondendo vermi. Si tratta però di una leggenda metropolitana che affonda le radici addirittura nel 2011, negli Stati Uniti, smentita più volte nel corso degli anni. La “bufala dell’anguria esplosiva” ritorna comunque periodicamente su Facebook, catturando l’attenzione di ignari utenti e diventando immancabilmente virale.

La bufera dell’anguria esplosiva e piena di vermi

Non sarà sfuggito a molti che gli utenti italiani di Facebook stanno condividendo massivamente l’immagine di un’anguria che, dopo aver fermentato e schiumato, sarebbe esplosa con un botto fragoroso, danneggiando cassonetti.

Si tratta di una fake news d’annata, ma che nel 2024 ha una nuova variante: stavolta il frutto sarebbe pieno di vermi, giusto per rendere il tutto leggermente un po’ più disgustoso.

È importante ricordare, quindi, che sebbene le angurie possano fermentare se esposte a batteri, specialmente se la catena del freddo viene interrotta, non possono esplodere con la forza descritta né causare danni significativi.

La storia dei vermi e l’anguria negli anni

Questa storia, pur avendo un piccolo fondo di verità, è stata ampiamente distorta nel corso degli anni e riproposta ciclicamente.

Nel 2011, negli Stati Uniti, emerse per la prima volta la leggenda delle “angurie-bomba”. Sebbene i giornalisti americani abbiano rapidamente smentito la notizia, la falsità si diffuse più velocemente della verità.

La bufala ritornò in auge nel 2015, incontrando nuovamente numerose smentite. Nel 2021, fece un timido ritorno, ma l’impatto fu limitato poiché le persone erano ancora turbate dalla pandemia.

Ora, nell’estate del 2024, la storia ha ripreso vigore. Oltre alla solita esplosione del cassonetto, è stata aggiunta la variante dei vermi.

Cosa si legge nei post dell’anguria bomba

“Abbiamo comprato un’anguria al supermercato e l’abbiamo lasciata sul bancone della cucina. Poco dopo, ha iniziato a schiumare” si legge nel racconto dettagliato a corredo del post.

“Una rapida ricerca su Google ci ha avvisati del rischio di esplosione a causa della fermentazione, quindi l’abbiamo subito portata fuori. L’abbiamo messa in un sacco della spazzatura di plastica e l’abbiamo depositata con attenzione nel bidone all’esterno.”

“La mattina seguente, abbiamo scoperto che l’anguria era esplosa, creando un buco nel fondo del bidone e spargendo vermi ovunque” si legge nel post.

Cosa c’è di vero nella bufala dell’anguria che esplode piena di vermi

Come evidenziato da Bufale.net la foto dell’anguria non è italiana, ma proviene da pagine social francesi, riconoscibili dai dettagli come prese e interruttori.

Botanicamente, l’anguria è una falsa bacca, con una polpa ricca di acqua e zucchero, elementi che favoriscono la fermentazione batterica. Un’anguria rancida, esposta ai batteri, diventa molle e può essere soggetta a fermentazione, con conseguente produzione di fas.

Questo è possibile in particolare se si interrompe la catena del freddo, lasciando l’anguria esposta al caldo, con la possibilità di una rottura “rumorosa” del guscio, necessaria per far fuoriuscire il gas. Tuttavia, è improbabile anche in tal caso che un’anguria possa distruggere plastica o acciaio e spargere vermi come viene paventato nel post bufala.