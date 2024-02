Non esiste nessun pane soffice Conad con farina di insetti: la bufala della foto modificata virale sui social

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Nessun pane soffice a base di farina di insetti: una foto della confezione di un prodotto a marchio Conad con su scritto ” farina di insetti bio” è rimbalzata sui social, attirando l’attenzione di diversi utenti sensibile alla tema dell’utilizzo delle polveri ricavate da grilli o larve per la produzione alimentare. Si tratta però di una fake news, un fotomontaggio approssimativo e riuscito male, ma che rischia comunque di convincere i più distratti.

La bufala

Come segnalato dal sito specializzato in debunking ‘Bufale.net’, la foto ritrae il pane soffice con farina integrale della Conad, la cui scritta sulla confezione è stata sostituita con un programma di fotoritocco “pane soffice con farina di insetti bio“.

L’immagine è stata fatta circolare in un post di un utente, dove si invita a fare attenzione a leggere “accuratamente le etichette” per evitare dei fantomatici danni alla salute provocati dalla chitina, il polisaccaride azotato tra i principali componenti dell’esoscheletro degli insetti. Proprio la bufala della tossicità di questa sostanza sta alla base della volontà di alcuni utenti di diffondere allarmismo sul consumo delle polveri di grillo, di larve o di tarme.

Il fotomontaggio

Il fotomontaggio raffazzonato è facilmente smascherabile per diversi dettagli sospetti, a partire innanzitutto dalla grafica: i font della scritta contraffatta sono diversi e non allineati, elementi che fanno capire facilmente come la scritta “farina di insetti bio” sia stata aggiunta successivamente.

Ad un esame più attento si nota che la “O” di “bio” non sembra seguire la piega della confezione e, inoltre, ull’angolo sinistro dell’imballo modificato è possibile ancora vedere “na” e “le”, le sillabe finali della scrittura originale “farina integrale”.