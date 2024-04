Perché in Italia non si vedrà l'eclissi solare totale lunedì 8 aprile e cosa succederà durante il fenomeno

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Torna il “Sole nero”. Lunedì 8 aprile ci sarà l’evento astronomico dell’anno, l’eclissi solare totale. Non ci sono però buone notizie per l’Italia, dato che sarà visibile soltanto da Messico, Stati Uniti e Canada. Non mancheranno comunque le opportunità per ammirare in diretta l’affascinante fenomeno.

Lunedì 8 aprile eclissi solare totale

Dopo oltre due anni di attesa, lunedì 8 aprile torna l’eclissi totale di Sole. Il fenomeno non sarà visibile in Italia e in Europa ma soltanto nel Nord e Centro America.

Lo spettacolo inizierà quando da noi saranno le ore 17:42 (15:42 Utc) e si concluderà alle 22:52. La fase di totalità verrà raggiunta alle 20:17 e la durata sfiorerà i 4 minuti e mezzo.

L’eclissi totale solare inizierà sulla costa pacifica del Messico, passerà poi negli Stati Uniti, dal Texas al Maine, e in Canada, fino alla costa atlantica di Terranova.

Come avviene un’eclissi totale di Sole

L’eclissi solare è un evento astronomico in cui Sole, Terra e Luna sono allineati. Mentre le eclissi parziali sono comuni, quelle totali sono più rare.

L’eclissi totale avviene quando la Luna in fase di novilunio si interpone perfettamente tra la Terra e il Sole, oscurando completamente il disco solare.

Fonte foto: ANSA In Texas ci si prepara per ammirare l’eclissi solare totale

Una occasione speciale

L’eclissi dell’8 aprile sarà un evento speciale. Spesso infatti le eclissi totali di sole sono visibili in zone remote del pianeta, come i poli. Quella di lunedì invece sarà visibile in una delle aree più popolate al mondo, oltre 30 milioni di persone potranno assistere direttamente al fenomeno.

Inoltre l’eclisse dell’8 aprile avverrà nel momento in cui l’attività del Sole è al massimo. Ciò permetterà agli studiosi di osservare la corona solare, solitamente nascosta dal bagliore della stella.

Composta da plasma centinaia di volte più caldo della superficie solare, la corona che circonda il Sole è uno dei più grandi misteri irrisolti dell’astronomia, anche perché normalmente non è facile da osservare né dalla Terra né dallo spazio.

Proprio per questo diversi team dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) sono in partenza in questi giorni per Messico e Stati Uniti per poter osservare e studiare il fenomeno.

Come vedere l’eclissi

Sebbene l’eclissi solare totale di lunedì 8 aprile non sarà visibile dall’Italia, ci sono diversi modi per poter ammirare il fenomeno in diretta.

Ad esempio si potrà seguire l’evento in diretta streaming sul sito della Nasa, su quello del Virtual Telescope Project e su quello dell’Inaf.