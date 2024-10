Perché Angelina Mango ha rinviato i concerti di Napoli e Molfetta, vincitrice di Sanremo non sta bene: cos'ha

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Angelina Mango ha rinviato i suoi concerti a Napoli e Molfetta per motivi di salute. La cantante infatti ha una rinofaringite acuta e ha comunicato l’impossibilità di continuare il suo tour nei club attraverso una storia su Instagram.

Angelina Mango posticipa due concerti: quando si faranno

Angelina Mango si ferma. La cantante, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, ha condiviso con i suoi fan una storia nella quale li mette al corrente della sua precaria condizione di salute.

“Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendere”, ha detto. I concerti di Napoli e Molfetta, previsti per il 15 e 16 ottobre, sono stati posticipati rispettivamente al 18 e 19 novembre.

Perché sono state rimandate le date a Napoli e Molfetta

Angelina Mango era impegnata in un tour, già tutto sold-out, che la vedeva impegnata in giro per l’Italia nei club. L’ultima sua apparizione era stata proprio a Napoli dove si era esibita per il primo dei due live previsti nella città campana. In precedenza aveva suonato a Roma per un doppio live il 12 e 13 ottobre.

Nelle ore precedenti al suo concerto, si era mostrata sui social con un selfie in camerino mentre era attaccata all’aerosol.

Le sue condizioni erano dunque già precarie e l’hanno spinta a rimandare le due date a causa di una rinofaringite acuta per cui necessita di far riposare le corde vocali per qualche giorno.

Le nuove date dei concerti di Angelina Mango

“Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendere. Per fortuna oggi ho deciso che non è il momento di essere testarda e di ascoltare il mio team. Torno a casa, mi riprendo la mia voce, e torniamo sul palco più carichi di prima”, questo il messaggio che Angelina Mango ha voluto condividere con i suoi seguaci.

I concerti rimandati saranno tenuti sempre alla Casa della Musica di Napoli e all’Eremo Club di Molfetta, come previsto. Erano parte delle undici date italiane che saranno seguite poi dalle nove del tour europeo.

Tutti i biglietti già acquistati per i due concerti di ottobre resteranno validi per novembre.