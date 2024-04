Per l'omicidio Ciatti definitiva la condanna a 23 anni per Rassoul Bissoultanov, ma l'assassino è latitante

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Rassoul Bissoultanov, assassino di Niccolò Ciatti, è ancora latitante. La Cassazione ha intanto condannato in via definitiva il cittadino ceceno a 23 anni di carcere con l’accusa di avere aggredito e ucciso il giovane italiano all’esterno di una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna, nell’agosto del 2017.

L’omicidio di Niccolò Ciatti

All’epoca dei fatti Niccolò Ciatti era uno studente 22enne. Il ragazzo si trovava in vacanza con gli amici in Spagna e l’11 agosto del 2017 la comitiva era andata in discoteca.

Il giovane rimase coinvolto in una rissa in strada ed ebbe la peggio: un colpo sferrato da Rassoul Bissoultanov, lottatore di Mma e campione di arti marziali, gli fu fatale.

Fonte foto: ANSA

16 aprile 2024, Roma: la mamma Cinzia Azzolina e il papà Luigi Ciatti attendono a Piazza Cavour la sentenza della Cassazione.

La condanna in Cassazione

I giudici hanno di fatto accolto le richieste della procura generale e la Prima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’imputato contro la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Roma.

Per Rassoul Bissoultanov la condanna a 23 anni di carcere è diventata così irrevocabile con la pronuncia di martedì 16 aprile 2024.

Bissoultanov latitante

Bissoultanov venne arrestato il 12 agosto 2017 in Spagna, poco dopo l’aggressione. Dopo quasi 4 anni venne rimesso in libertà.

Venne successivamente arrestato in Germania ed estradato in Italia. Nel dicembre del 2021 la Corte d’Assise di Roma lo rimise in libertà con un provvedimento poi annullato dalla Cassazione.

La condanna in appello per Bissoultanov arrivò nel febbraio del 2023. Dopo di essa il giovane fece perdere le sue tracce. Sulla sua testa pende oggi un mandato di cattura internazionale.

“Tutto questo è allucinante, sapevamo che sarebbe scappato“, fu il commento di Luigi Ciatti, papà di Niccolò.

“È imbarazzante, è una fuga annunciata”, aggiunse Agnese Usai, avvocato della famiglia Ciatti.

Il commento del padre di Niccolò

“Credo sia stata riconosciuta la colpevolezza di Bissoultanov. Questo è il primo passo ma adesso va ricercato affinché vada in carcere perché purtroppo Niccolò non può fare quello che fa lui e non è giusto”, ha detto Luigi Ciatti, padre di Niccolò, dopo la sentenza della Cassazione.