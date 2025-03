Per il Caso Diciotti lo Stato rischia di pagare milioni di euro: quanto costeranno i risarcimenti ai migranti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La sentenza della Corte di Cassazione sul caso Diciotti potrebbe costare allo Stato milioni di euro. Il governo italiano è stato condannato a risarcire un gruppo di migranti che, nell’agosto del 2018, furono trattenuti dieci giorni a bordo della nave della Guardia Costiera in attesa di una decisione sull’accoglienza. Secondo le stime, il risarcimento per ciascun migrante potrebbe variare tra 41mila e 72mila euro.

Quanto potrebbe costare il caso Diciotti

A bordo della Diciotti c’erano 177 migranti, ma non tutti hanno fatto ricorso. Se anche solo 100 persone ricevessero l’indennizzo massimo di 72mila euro, lo Stato si troverebbe a pagare 7,2 milioni di euro. Con un risarcimento medio di 50mila euro a testa, la cifra totale si aggirerebbe sui 5 milioni di euro.

Per confronto, lo Stato risarcisce chi è vittima di ingiusta detenzione con 117,91 euro al giorno. Se si fosse usato questo criterio, il rimborso per 10 giorni di trattenimento sarebbe stato di circa 1.200 euro a persona, una cifra decisamente inferiore. Invece, nel caso Diciotti, si arriva a un importo fino a 4.100 euro per ogni giorno di trattenimento.

Le reazioni di Meloni e Salvini

Il governo ha reagito duramente alla sentenza. Giorgia Meloni ha definito “frustrante” dover destinare fondi pubblici a questi risarcimenti, mentre Matteo Salvini ha parlato di “sentenza vergognosa”, invitando ironicamente i giudici a pagare di tasca propria.

Antonio Tajani ha avvertito del rischio che altri migranti possano avanzare richieste simili: “Se questa sentenza crea un precedente, le casse dello Stato rischiano di saltare”.

Rischio effetto domino

L’aspetto più preoccupante per lo Stato è infatti il potenziale effetto a catena.

Se i migranti trattenuti a bordo di altre navi come la Open Arms decidessero di seguire la stessa strada legale, l’importo da pagare potrebbe lievitare fino a decine di milioni di euro.

Carlo Nordio, ministro della Giustizia, ha espresso forti perplessità: “Se apriamo questa porta, rischiamo un’ondata di richieste che potrebbe mettere in crisi le nostre finanze”.

La sentenza della Cassazione rappresenta un caso senza precedenti e ora spetta ai giudici quantificare esattamente il danno.

Il governo potrebbe cercare strategie legali per contenere l’impatto economico, ma intanto resta un dato chiaro: il caso Diciotti potrebbe trasformarsi in un salasso per le casse dello Stato.