Pelé, le figlie smentiscono le voci sulle sue condizioni di salute critiche: "È malato, ma non sta morendo"

Da giorni si parla delle condizioni di salute di Pelé, pseudonimo di Edson Arantes do Nascimento, ex campione che nel corso della sua carriera ha vinto ben tre campionati mondiali di calcio con la nazionale brasiliana ed è ancora l’unico al mondo con questo primato.

O Rei è ricoverato in ospedale e nei giorni scorsi diverse testate hanno riferito che fosse in condizioni critiche. Il 3 dicembre l’ex calciatore ha tranquillizzato i fan con un messaggio sui profili social, spiegando di essere in cura, e nelle ultime ore è arrivato un ulteriore aggiornamento sulla sua salute per bocca delle figlie.

Pelé in ospedale, il chiarimento delle figlie

Kely Nascimento, in un’intervista televisiva al programma Fantastico del canale Globo, è intervenuta per smentire le notizie secondo cui il padre sarebbe in fin di vita: “Non sta morendo in ospedale”, ha sottolineato, mentre la sorella Flavia ha precisato che Pelé “non è nel reparto di terapia intensiva, è in una stanza normale. Non è a rischio, è in cura”.

Le figlie dell’ex sportivo ormai 82enne hanno deciso di mettere a tacere le voci secondo cui il padre non reagisce più alla chemioterapia, spiegando inoltre che si trova ricoverato in ospedale “per un’infezione polmonare” sopravvenuta dopo aver contratto il Covid qualche settimana fa.

Come sta Pelé, cosa dice l’ultimo bollettino medico

Nel post condiviso sui social, Pelé ha scritto: “Sono forte, con molta speranza e seguo il mio trattamento come al solito. Voglio ringraziare tutto il team medico e infermieristico per tutte le cure che ho ricevuto”.

Nel bollettino medico di sabato, si legge che Pelé “è in ospedale per una rivalutazione della cura chemioterapica del tumore al colon” identificato a settembre 2021, ed “è ancora in cura e le sue condizioni rimangono stabili. Ha avuto anche una buona risposta alla cura delle infezioni respiratorie, senza peggioramento della condizione nelle ultime 24 ore”.