Pecorino sardo DOP richiamato per rischio Listeria, i lotti interessati dalla nota del Ministero

Il ministero della Salute ha annunciato un nuovo ritiro dai supermercati di un lotto di formaggio pecorino del marchio Pascoli Italiani. Il motivo del richiamo è il possibile rischio microbiologico. Le Autorità hanno deciso il ritiro a titolo precauzionale.

Lotto richiamato: mix di formaggio

Il ministero della Salute, nella pagina dedicata ai richiami alimentari per rischi alla salute, ha richiamato un lotto di pecorino sardo del tipo “Dop maturo” del marchio Pascoli Italiani. La nota fa riferimento a “Pecorino Sardo DOP” e l’immagine mostra un formato dal taglio di fetta in vendita. Il lotto richiamato è riconoscibile attraverso il nome del prodotto commercializzato e della regione sociale “Eurospin Italia SpA”, mentre la data di scadenza è 23-12-2024.

Fonte foto: Ministero della Salute Confezione Pecorino Sardo DOP maturo ritirato

La confezione richiamata è quella da 300 grammi. Sulla nota sono segnati i dati di riferimento per il prodotto sotto richiamo. Nella nota si legge:

Possibile presenza di Listeria monocytogenes.

Nelle avvertenze è richiesto di riportare il prodotto al punto vendita, oltre al fatto di non consumarlo.

Altri dettagli per riconoscere la forma richiamata

Ci sono altri dettagli inseriti nella nota di richiamo che permettono di capire perfettamente a quale mix di Pecorino Sardo DOP maturo si fa riferimento. Oltre al lotto (24178), per non creare fraintendimenti, è possibile fare riferimento ai dettagli della nota di richiamo.

Dettagli utili al riconoscimento sono:

il nome del produttore è Argiolas Formaggi

marchio del prodotto Pascoli Italiani

la sede dello stabilimento è S.P. 14, 3/5 – Dolianova (SU)

il marchio di identificazione dello stabilimento è IT 20 18 CE

la confezione è da 300 grammi

Cosa si rischia con Listeria

Assumere Listeria monocytogenes può avere gravi conseguenze per la salute umana. Il batterio, come abbiamo già detto e presente in un altri formaggii, causa la malattia nota come listeriosi.

Nei sintomi sono:

febbre

diarrea

nausea e vomito

dolori muscolari

sintomi simil-influenzali

meningite

encefalite

Setticemia

aborti spontanei e nascite premature

Inoltre alcune persone sono più a rischio. Tra queste le donne in gravidanza, i neonati e gli anziani.