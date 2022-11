Pecore che girano in cerchio, svelato il mistero dietro il video virale dal professore esperto di ovini

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Continua a far discutere il web lo strano video di un gregge di pecore che, in una remota regione della Cina, hanno iniziato a correre in tondo per diversi giorni. C’è chi ha parlato di possessione demoniaca e chi di un nuovo patogeno. Ma si sono espressi sulla faccenda anche importanti esperti di ovini.

Pecore che girano in cerchio: la spiegazione del dottor Matt Bell

Matt Bell, direttore del Dipartimento di Agricoltura della Hartpury University di Gloucester, nel Regno Unito, ha spiegato che a monte dello strano caso potrebbe esserci un disagio degli animali.

Dal video infatti si potrebbe dedurrebbe che le pecore siano state all’interno di piccoli recinti per lunghi periodi, e questo avrebbe causato comportamenti ripetitivi e ossessivi come meccanismo per manifestare ed elaborare lo stress.

La frustrazione per vivere in spazi così limitati avrebbe così spinto uno o più animali a correre attorno al recinto, formando un grande cerchio.

Perché le pecore copiano il comportamento del resto del gregge

Le pecore sono animali sociali, che imitano i comportamenti del resto del gregge per creare legami e difendersi dai possibili predatori.

Proprio la proprietaria dell’allevamento da cui arriva il video che è diventato virale aveva dichiarato che inizialmente erano stati pochi capi di bestiame a manifestare lo strano comportamento. Confermando la teoria dello studioso.

Non è ancora esclusa l’ipotesi listeriosi: le pecore sono infette?

L’altra teoria che ha preso piede sul web è quella della listeriosi. Il batterio della listeria, che abbiamo imparato a conoscere in Italia a causa delle tante contaminazioni alimentari rilevate nell’ultimo periodo, porta le pecore ad agitarsi.

Non è escluso dunque che uno o più animali possano essere stati infettati dal patogeno, iniziando a correre in cerchio. Per poi, anche in questo caso, essere seguiti dal resto del gregge.