Pavel Durov di Telegram rilasciato in libertà vigilata: cauzione a 5 mln di euro e non può lascare la Francia

Pavel Durov, fondatore di Telegram arrestato a Parigi, dopo quattro giorni di detenzione è stato rilasciato dalla polizia francese ma in libertà vigilata. Inoltre dovrà pagare 5 milioni di euro e non può lasciare il Paese.

Pavel Durov rilasciato: dovrà pagare una maxi cauzione

L’amministratore delegato di Telegram è stato incriminato nella capitale francese da due giudici istruttori in quanto è stato ritenuto responsabile di una serie di reati legati alla criminalità organizzata. Lo ha spiegato il procuratore di Parigi Laure Beccuau in un comunicato.

Durov è stato rilasciato sotto un severo ordine di sorveglianza giudiziaria, che prevede l’obbligo di pagare una cauzione di 5 milioni di euro e di presentarsi alla polizia due volte alla settimana.

Fonte foto: ANSA

Inoltre per l’uomo d’affari c’è il divieto di lasciare il territorio francese, secondo quanto dichiarato dalla Beccuau.

L’arresto con la misteriosa Yulia Vavilova

L’imprenditore è stato arrestato sabato scorso all’aeroporto Le Bourget fuori Parigi come parte di un’ampia inchiesta giudiziaria aperta il mese scorso. Quando sono scattate le manette, con lui c’era la misteriosa Yulia Vavilova, 24enne di cui si sono perse le tracce.

I reati contestati a Pavel Durov

Durov, nato in Russia e cittadino francese, è stato rilasciato mercoledì mattina dopo essere stato interrogato per quattro giorni

Le accuse nei suoi confronti includono che la sua piattaforma viene sfruttata per far circolare materiale di abuso sessuale su minori e per operazioni legate al traffico di droga.

Durov dovrà rispondere anche al fatto di essersi rifiutato di condividere informazioni o documenti con gli investigatori secondo quanto richiesto dalla legge.

Le autorità francesi lo accusano anche di violenze gravi su uno dei suoi figli, con fatti che sarebbero avvenuti a Parigi. Tale inchiesta è stata aperta di recente e si inserisce in un quadro più ampio di indagini che coinvolgono anche suo fratello, Nikolai Durov, co-fondatore della piattaforma di messaggistica.