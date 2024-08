Chi è la misteriosa Yulia Vavilova e che ruolo ha avuto nell'arresto di Pavel Durov, fondatore di Telegram

Chi è davvero Yulia Vavilova, la donna che accompagnava Pavel Durov, il fondatore di Telegram, quando è stato arrestato sabato sera a Parigi? Il mistero che avvolge la giovane 24enne si fa sempre più fitto con il passare delle ore.

Chi è davvero Yulia Vavilova, la donna presente all’arresto di Pavel Durov

Con Durov, finito in manette all’aeroporto di Bourget, c’era Yulia Vavilova, che fino a qualche ora prima aveva postato sul suo profilo Instagram immagini e video che la ritraevano assieme all’ideatore del Facebook russo VK. Dopo l’arresto, della ragazza si è persa ogni traccia. E, secondo alcuni media, il suo nome sarebbe falso.

Di lei non si sa praticamente niente, se non ciò che si può intuire spulciando i suoi profili social. Analizzando i suoi account, si capisce che con Durov è stata in viaggio in Kazakhistan, Uzbekistan e Azerbaigian. Di origine russa, sarebbe residente a Dubai.

Sul web Yulia si è descritta come “cripto coach”. In un video la si sente spiegare di come ha imparato dai suoi amici “geniali” a vanificare le sanzioni inflitte alla Russia dall’Occidente attraverso le criptovalute.

L’Afp sostiene che i famigliari della 24enne non sarebbero più riusciti a contattarla dopo l’arresto di Durov. C’è anche chi non scarta l’ipotesi che la ragazza possa avere avuto una parte importante nella cattura del fondatore di Telegram.

Il fondatore di Telegram e il viaggio a Baku con Yulia Vavilova

Durov e Vavilova, prima di atterrare a Parigi, sono stati a Baku. Qui l’imprenditore pare che avrebbe dovuto incontrare Vladimir Putin. Mosca, però, ha fatto sapere che non c’è stato alcun faccia a faccia.

Non è chiaro che rapporti ci siano tra il presidente russo e Durov, così come non è chiaro il ruolo di Yulia, casomai ne abbia uno.

Perché è stato arrestato Durov

Intanto dal Cremlino si sono lamentati per l’arresto del fondatore di Telegram. “Non sappiamo ancora di cosa sia accusato esattamente” ha dichiarato il portavoce della presidenza russa, Dmitri Peskov.

In realtà la Francia ha spiegato i motivi dell’arresto. Le accuse formulate contro Durov fanno riferimento a 12 reati tra cui: “complicità nel possesso di immagini di minore a carattere pedopornografico”; complicità nell’acquisizione, nel trasporto, nel possesso, nell’offerta o nel trasferimento di stupefacenti”; “complicità in crimini informatici”.