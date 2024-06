Panico e paura sul volo Palma di Maiorca-Vienna. L’aereo dell’Austrian Airlines sarebbe finito in una cella temporalesca imbattendosi in una grandinata che gli ha distrutto il muso, costringendo i piloti ad eseguire un atterraggio di emergenza.

Volo Palma di Maiorca-Vienna capita in una grandinata: muso dell’aereo distrutto

A spiegare ciò che è accaduto sul volo è stato un portavoce della Austrian Airlines che ha riferito che il mezzo si sarebbe ritrovato in una cella temporalesca che non è stato possibile evitare in quanto non era stata individuata dal radar meteorologico.

L’aereo, che ha 23 ani, ha riportato ingenti danni ed è stato costretto a un atterraggio di fortuna.

Fonte foto: ANSA L’immagine di alcuni aerei dell’Austrian Airlines

Fortunatamente nessuno tra i passeggeri è rimasto ferito in modo grave. Tanta però la paura.

L’atterraggio di emergenza

L’Airbus A320 (immatricolazione OE-LBM) era partito nella giornata di domenica 9 giugno da Palma di Maiorca ed era diretto a Vienna. Quando è incappato nella tempesta stava già sorvolando i cieli austriaci.

La grandine si è abbattuta inesorabilmente sul mezzo, provocando guasti alla parte anteriore Parabrezza e muso sono andati completamente distrutti. Ai piloti non è rimasto altro da fare che effettuare un atterraggio di emergenza.

Una volta condotto a terra, senza alcuna conseguenza grave per piloti e passeggeri, l’aereo è immediatamente stato bloccato a causa degli danni riscontrati.

La spiegazione del portavoce dell’Austrian Airlines

“La grandina – ha spiegato un portavoce dell’Austrian Airlines – ha danneggiato i finestrini della cabina di pilotaggio e il muso dell’aereo, rendendo particolarmente difficile la fase di atterraggio. Per questo motivo i piloti hanno lanciato il “Mayday” e chiesto un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Vienna”.

Il volo era partito da Palma di Maiorca alle 15:55 CEST ed era salito a 34.0000 piedi sopra il Mar Mediterraneo prima di finire nella tempesta. Alla fine, è atterrato a Vienna alle 17:59 CEST dopo un’ora e 59 minuti di volo.

Lo scorso maggio una forte turbolenza sul volo Londra-Singapore ha causato un morto e 54 feriti.