Paura per Roby Facchinetti: cantante dei Pooh vittima di una rapina, pistole puntate contro la famiglia

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Roby Facchinetti, cantante e storico artista della formazione dei Pooh, è stato vittima di una violenta rapina nella sua villa a Bergamo, a pochi passi dal “Gewiss Stadium”. Il 78enne e la sua famiglia, secondo quanto raccontato, sono stati aggrediti da tre banditi armati nella serata di domenica 29 gennaio 2023.

Rapina in casa Facchinetti, cos’è successo

Sono stati attimi di paura per Roby Facchinetti e la sua famiglia, presi d’assalto da un gruppo formato da tre banditi che gli hanno puntato contro le pistole. Il cantante, 78 anni, si trovava in casa con la moglie Giovanna Lorenzi e il figlio Roberto quando il commando è entrato in azione.

Vestiti di scuro, con guanti e passamontagna per non essere riconosciuti, i banditi hanno minacciato i Facchinetti con le pistole e hanno costretto l’artista e i familiari a farsi consegnare gioielli, orologi e forse anche denaro. Il bottino della rapina, secondo quanto emerge, potrebbe essere quantificato solo nei prossimi giorni.

Fonte foto: ANSA Roby Facchinetti e Riccardo Fogli sul palco dell’Ariston a Sanremo

Le indagini sulla rapina in casa Facchinetti

Sui dettagli relativi alla rapina avvenuta in casa Facchinetti, a pochi passi dallo stadio dove ogni domenica scende in campo l’Atalanta, vige la massima riservatezza delle indagini. Sul caso stanno indagando gli uomini della Squadra mobile, per il momento coordinati dal procuratore aggiunto Maria Cristina Rota.

Quel che è certo è che i tre si sapessero muovere con una padronanza piuttosto sospetta all’interno della casa e non risulta siano state forzate porte né finestre. I banditi, secondo quanto emerge da una prima fase d’indagine, sembra che siano andati a colpo sicuro, sapendo bene quando colpire e in che modo, aspetti che farebbero pensare che dietro al colpo possa esserci qualcuno che conosce bene i Facchinetti.

Il precedente e lo sfogo della figlia

Roby Facchinetti è stato già vittima di un tentato furto nella sua villa, quella casa che a pochi passi dal Gewiss Stadium tutti conoscono a Bergamo tanto che il cantante ha deciso di apporre nel citofono il suo nome e quello di tutti i familiari presenti. Nel 2017 un uomo aveva provato a intrufolarsi nell’abitazione, col genero di Facchinetti che aveva affrontato il malvivente facendolo scappare.

Giulia Facchinetti, figlia 31enne del cantante, sentita dal Corriere della Sera, ha sottolineato: “Non è gossip, questo. È successa una cosa veramente grave e noi non possiamo dire nulla. Anzi, ci saremmo augurati che la notizia uscisse più avanti, visti gli impegni lavorativi di papà. Psicologicamente non è un momento facile da gestire per lui”.

Facchinetti, insieme ai Pooh, è atteso alla reunion sul palco di Sanremo: saranno i super ospiti della prima serata di martedì 7 febbraio 2023.