Paura nel Salento per casi sospetti di dengue nella marina di Lecce: bonifica a Spiaggiabella dalle zanzare

L’allarme per sospetti casi di febbre dengue a Lecce ha riportato la paura nel Salento, con la segnalazione di problematiche igienico-ambientali a Spiaggiabella. La zona della marina è caratterizzata da erbacce, sterpaglie e acqua stagnante, potenziali focolai di zanzare. Un’indagine epidemiologica è in corso sui residenti segnalati, e nel frattempo il sindaco Adriana Poli Bortone ha emesso un’ordinanza per la bonifica immediata dell’area.

Sospetti casi di dengue a Lecce: paura nel Salento

Il personale di vigilanza della Asl di Lecce, del Dipartimento di Prevenzione, ha condotto un’ispezione nell’area di Spiaggiabella in seguito a segnalazioni di infezioni da dengue tra i residenti.

L’obiettivo dell’ispezione è controllare le condizioni igienico-sanitarie della zona interessata, dove la presenza di vegetazione infestante, sterpaglie e ristagni d’acqua potrebbe favorire la proliferazione delle zanzare.

L’allarme dengue è scattato a Spiaggiabella, nella marina di Lecce

Un’indagine epidemiologica è stata avviata sui casi segnalati e il personale di laboratorio della Asl è attualmente al lavoro per concluderla.

L’indagine sui possibili casi di dengue a Spiaggiabella

Il sindaco di Lecce Adriana Poli Bortone ha emanato un’ordinanza che impone interventi immediati. Nella zona interessata è stata disposta la rimozione di erbacce e sterpaglie, oltre ad azioni mirate per eliminare le zanzare.

Nello specifico è stata prevista l’applicazione di trattamenti adulticidi con piretroidi che andranno ripetuti a intervalli di 7 e 21 giorni, insieme a trattamenti antilarvali nelle caditoie e nelle eventuali zone palustri della zona.

In parallelo, è stato avviato un potenziamento della campagna informativa per i cittadini secondo il Piano Anti Abrovirosi.

I casi di dengue in Italia

I dati sui casi di febbre dengue in Italia fanno alzare il livello dell’attenzione: in base ai riscontri dell’Istituto Superiore di Sanità, si parla di 197 contagi nel primo trimestre dell’anno. Il dato è sestuplicato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il 2023.

Uno dei casi più recenti è avvenuto in Toscana, con la persona contagiata che ha contratto la malattia all’estero e poi è rientrata in patria. L’Ausl della Zona Empolese ha confermato il caso di dengue in un comune sotto la sua giurisdizione, comprendente Empoli, Capraia e Limite.

In Toscana sono già stati registrati oltre 20 casi di dengue dall’inizio dell’anno, tutti con simili modalità. Nonostante sia improbabile che le zanzare locali abbiano trasmesso il virus, sono state effettuate le operazioni di disinfestazione come misura precauzionale.