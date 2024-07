Allarme Dengue a Firenze per probabile contagio di ritorno dai tropici: ordinata la disinfestazione, ecco dove

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Torna la febbre Dengue in Italia. Un probabile caso della malattia diffusa in America Latina è stato segnalato in provincia di Firenze. Si tratterebbe di una persona che si è ammalata all’estero per poi tornare in patria.

Caso di Dengue a Firenze

L’Ausl della Zona Empolese ha comunicato di aver registrato un caso di arbovirosi da Dengue in un comune in provincia di Firenze che rientra nel territorio di competenza delle autorità sanitarie di Empoli, Capraia e Limite.

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos, si tratterebbe di un caso importato. La persona malata ha quindi contratto la malattia in un Paese tropicale dove il virus che la causa è endemico, per poi tornare in Italia.

Fonte foto: ANSA Disinfestazione contro le zanzare vettori della Dengue

Escluso quindi che si possa trattare di un contagio endemico in Italia. In Toscana si sono già verificati più di 20 casi di questa malattia dall’inizio dell’anno, tutti con simili modalità di contagio.

La disinfestazione della casa della persona contagiata

Nonostante sia quasi del tutto escluso che possano essere state zanzare locali a trasmettere la Dengue alla persona contagiata, sono comunque iniziate le operazioni di contenimento in via precauzionale.

Dopo un primo sopralluogo dell’Unità di igiene pubblica della Zona Empolese, il sindaco del comune di Capraia e Limite, già avvisato, dovrà emettere un’ordinanza che dia il via alla disinfestazione della casa della persona rimasta contagiata.

A quel punto si potrà procedere con la disinfestazione, per assicurarsi che non ci siano possibilità di ulteriori contagi. La zona in cui si trova l’abitazione del paziente è comunque relativamente isolata nella campagna toscana.

Le condizioni del malato

Le autorità sanitarie comunicano che il malato sta procedendo nel percorso di guarigione dalla malattia. I suoi sintomi e il decorso che hanno avuto confermerebbero comunque il contagio da Dengue avvenuto all’estero.

L’arbovirosi causata dal virus Dengue e trasmessa da diversi tipi di zanzare è endemica di diversi Paesi tropicali, ed è una malattia la cui pericolosità varia in maniera significativa a seconda delle circostanze in cui si trova la persona contagiata.

Ad essere a rischio non sono soltanto i più fragili, anziani, bambini e persone immunodepresse, ma anche chi ha già preso una volta la Dengue. Il secondo contagio è spesso infatti più grave del primo e può avere conseguenze letali.