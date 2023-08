Paura nel Regno Unito per la variante 'Erin' del Covid: gli esperti spingono per il ritorno alle mascherine

Si respira aria di preoccupazione nel Regno Unito per la risalita dei casi Covid e dei ricoveri. A mettere in allarme la diffusione della variante EG.5 ribattezzata ‘Eris’.

Il timore di una nuova ondata di contagi

Oltremanica non sono pochi coloro che si stanno agitando temendo una possibile nuova ondata di coronavirus. L’aumento dei contagi, per gli esperti britannici, è da ricondurre alla diffusione di ‘Eris’.

Secondo le autorità sanitarie, infatti, un contagio Covid su sette è attribuibile alla nuova variante. Ecco perché molti scienziati invocano, anche tramite i loro profili social, il ritorno all’uso delle mascherine come misura preventiva per ridurre i contagi in vista della stagione più fredda.

Fonte foto: ANSA

Esperti Uk: “Arrivato il momento di tornare alle mascherine”

Trisha Greenhalgh, esperta di politiche sanitarie dell’Università di Oxford e componente dell’Independent Sage (Scientific Advisory Group for Emergencies), su Twitter, come riferito dal Daily Mail, ha ‘cinguettato’: “Tanti colleghi avvertono che è il momento di tornare ad indossare le mascherine”.

I sintomi della nuova variante Eris sono molto simili a quelli delle precedenti mutazioni di Omicron: mal di gola, naso che cola o chiuso, tosse secca, mal di testa, tosse grassa, raucedine, dolori muscolari e articolari, alterazioni del senso dell’olfatto.

In Italia, al momento, non è presa in considerazione l’eventualità di tornare alle mascherine obbligatorie. Anche la campagna vaccinale, in partenza in autunno, sarà solo raccomandata e non imposta.

Non solo ‘Erin’, attenzione anche alla variante BA.6

Nel Regno Unito c’è anche un’altra variate monitorata con attenzione dagli infettivologi. Trattasi di una variante non ancora caratterizzata ufficialmente, ma già ribattezzata da alcuni BA.6

Questa nuova mutazione è stata identificata per la prima volta in Danimarca e Israele e si ritiene che abbia oltre 30 variazioni nella sua proteina ‘Spike’, la parte del virus che si attacca alle cellule umane e provoca un’infezione

All’origine dell’aumento dei contagi, gli scienziati hanno anche ipotizzato il ‘mix’ tra il maltempo e l’effetto ‘Barbenheimer’, vale a dire l’uscita al cinema dei due film campioni d’incassi ‘Barbie’ e ‘Oppenheimer’.