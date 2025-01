Patrizia Crisolini Malatesta morta a Cuba, chi era la 67enne: "Viaggiare è la passione della mia vita"

Patrizia Crisolini Malatesta, 67 anni, romana, è morta in un tragico incidente a Cuba, mentre lavorava come tour leader, ruolo che ricopriva da oltre vent’anni. Il sinistro, avvenuto durante un viaggio organizzato, ha coinvolto un minibus e un camion. Due persone sono rimaste uccise, tra cui la 67enne e l’autista cubano, mentre altre sei sono rimaste ferite, due delle quali hanno subito interventi chirurgici e sono ora fuori pericolo.

Chi era Patrizia Crisolini Malatesta

Patrizia si definiva una persona curiosa, sempre pronta a sperimentare nuove attività. Nel suo blog personale, raccontava di sé attraverso le sue passioni: dal giardinaggio al decoupage, dall’apprendimento di lingue straniere alla fotografia. Tuttavia, erano i viaggi la costante della sua vita.

“Non so se viaggio per fare fotografia o se faccio fotografia per viaggiare”, scriveva Patrizia.

L’autobus finito fuori strada a Cuba su cui viaggiava Patrizia Crisolini Malatesta

Per oltre vent’anni, come tour leader per Avventure nel Mondo, ha guidato gruppi in ogni parte del mondo, combinando l’organizzazione dei viaggi con il desiderio di immortalare luoghi e persone attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica.

L’incidente mortale a Cuba

L’incidente è avvenuto giovedì 16 gennaio quando il minibus che trasportava sei viaggiatori italiani, insieme a Patrizia Crisolini Malatesta e alla guida locale, è entrato in collisione con un camion in autostrada, finendo fuori strada.

Le circostanze esatte dello scontro non sono ancora state chiarite, ma il bilancio è stato drammatico: due morti e diversi feriti.

La passione per i viaggi

Susanna Ceccherini, rappresentante di Avventure nel Mondo, ha ricordato Crisolini Malatesta come una coordinatrice esperta e amata dai suoi gruppi. “Patrizia viveva i viaggi con passione e professionalità, rendendo ogni esperienza speciale”, ha dichiarato.

Con la sua passione per i viaggi, la sua energia e il suo spirito sempre aperto alla scoperta, Patrizia Crisolini Malatesta ha lasciato un segno indelebile in chi l’ha conosciuta. La sua vita è stata spezzata in un tragico incidente a Cuba.

Il bilancio della tragedia

Il tragico incidente a Cuba ha causato due vittime, mentre sei persone sono rimaste ferite: due hanno subito interventi chirurgici e sono ora fuori pericolo, mentre altre quattro hanno riportato contusioni.

Avventure nel Mondo ha chiarito all’Ansa che, nonostante i timori iniziali, nessuno dei feriti è in condizioni gravi.