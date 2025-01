Due morti nell'incidente a Cuba sul minibus carico di italiani: una vittima è Patrizia Crisolini Malatesta

Dal sogno all’incubo. Un minibus con a bordo turisti italiani si è scontrato contro uno dei divisori di cemento di un ponte sull’autostrada di Cuba. Nell’incidente sono morti l’autista, cubano, e l’accompagnatrice del gruppo, la 67enne Patrizia Crisolini Malatesta. Gli altri 6 passeggeri, tutti italiani, sono feriti: 2 di loro sono stati operati e sono fuori pericolo, contusi gli altri 4.

Giovedì 16 gennaio un minibus turistico della compagnia Transtur, che viaggiava da L’Avana a Villa Clara con 6 passeggeri e l’autista (la capienza è di 16 posti), si è schiantato contro il divisore di cemento di un ponte al chilometro 209 dell’autostrada di Cuba, nella provincia di Cienfuegos, vicino al comune di Aguada de Pasajeros.

La collisione sarebbe avvenuta dopo l’impatto con un camion, stando a 14ymedio

Yaser Moya, capo dell’Unità di Investigazione Criminale a Cienfuegos, ha dichiarato – citato dal quotidiano locale Granma – che ci sono stati due morti: l’autista, un cittadino cubano, e l’accompagnatrice dei turisti, la 67enne Patrizia Crisolini Malatesta.

Feriti gli altri 6: i 2 più gravi sono stati operati e sono fuori pericolo.

La Farnesina, ossia il Ministero degli Esteri, ha confermato il numero degli italiani coinvolti: 7 in totale, compresa la vittima, responsabile del gruppo.

L’ambasciata italiana a L’Avana è in contatto col personale medico e il tour operator.

Su Facebook una persona che la conosceva ha scritto:

Patrizia Crisolini Malatesta era tour leader di viaggi di Avventure nel mondo.

Avventure nel Mondo ha precisato, all’Ansa, la situazione dei feriti italiani:

Sui social Avventure nel mondo ha pubblicato un post dopo l’incidente:

“Siamo molto addolorati nel dover comunicare una brutta notizia che ci ha raggiunto in queste ore. Ieri pomeriggio, a Cuba, il pulmino di uno dei nostri gruppi è stato coinvolto in un incidente stradale e purtroppo, la nostra coordinatrice Patrizia Crisolini Malatesta e la guida non ce l’hanno fatta. Il resto del gruppo, per fortuna, sta bene. In queste ore stiamo cercando di capire la dinamica dell’incidente e abbiamo attivato tutti i canali di emergenza per gestire l’accaduto. Siamo molto addolorati per la perdita di una persona che da molti anni faceva parte della famiglia di Avventure, partecipando sempre attivamente e con entusiasmo alla vita associativa dell’Angolo di Roma. Vi chiediamo per ora il massimo riserbo, per rispetto della famiglia e degli amici”.