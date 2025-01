Pato racconta la relazione con Barbara Berlusconi e fa una rivelazione su Silvio: "Mi escludeva dalle feste"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Pato torna a parlare della sua carriera, della sua relazione passata con Barbara Berlusconi e del rapporto con il padre di lei, Silvio Berlusconi, l’allora proprietario del suo vecchio club, il Milan. L’ex giocatore brasiliano ha raccontato anche delle feste che il leader di Forza Italia organizzava, party dai quali lui era escluso.

Pato-Silvio e Barbara Berlusconi: il ricordo del loro rapporto

Pato e Silvio Berlusconi d’altronde erano molto legati. Proprio l’ex premier l’aveva fortemente voluto e poi difeso quando vestiva la maglia rossonera. Un rapporto quello tra i due quasi tra padre e figlio che si era cementificato ancor più nel periodo in cui il calciatore aveva intrapreso una relazione sentimentale con Barbara, la figlia del politico scomparso nel 2023.

Dagli aspetti legati al campo e al calcio, fino a quelli familiari e più personali, quello che Pato tratteggia è un ritratto intimo e divertente della persona Silvio Berlusconi più che del leader politico o proprietario di una squadra importante come il Milan.

Fonte foto: ipa Pato e Barbara Berlusconi a passeggio

La relazione con la figlia del presidente

Le parole di Pato sono state affidate a Gianluca Gazzoli e al “BSMT” nell’ultima puntata del seguitissimo podcast. “Al Milan stavo benissimo, ero fidanzato con la figlia del proprietario, ero a casa, avevo la mia vita lì e mi trovavo benissimo. Non mi pento di niente di quello che ho fatto. È stato un momento felice che ho vissuto, quello che succedeva fuori dal campo, con la mia relazione, non cambiava i risultati”, dice l’ex giocatore che è stato legato per diversi mesi a Barbara Berlusconi. La stessa figlia del presidente, racconta, è stata parte in causa nella sua decisione di restare in rossonero e di rifiutare la proposta arrivatagli dal Psg.

Sulla sua passata relazione, dice di non avere rimpianti. “Ora sono sposato. Mia moglie Rebecca è bellissima, bravissima, sa che la mia storia passata non si può cancellare. È una conduttrice televisiva e anche suo padre si chiama Silvio”. Pato poi non ha dubbi sul fatto che Silvio Berlusconi sapesse, prima di tutti, che sua figlia e l’attaccante del suo club avessero una relazione. “Lui era il capo, sapeva tutto. Andavamo la sera a cena in ristoranti e lui arrivava da noi la mattina agli allenamenti: ‘Eh, hai preso l’acqua ieri vero?’. Sapeva tutto. Ciononostante mi ha sempre trattato molto bene e non mi ha mai chiesto di lasciare sua figlia”.

Tra i vari aneddoti raccontati dall’ex giocatore, ce n’è anche uno che riguarda i party organizzati all’epoca dal presidente che coinvolgevano anche i suoi compagni di squadra. “Berlusconi diceva: ‘Se vinciamo darò una festa per voi. Però tu Pato sei fuori!’ Per me è stato davvero bellissimo e piacevole conoscerlo e averlo vicino”, ha rivelato.

Il rapporto con Silvio Berlusconi

Pato ricorda il suo ex presidente che gli è “rimasto nel cuore”, ne parla come “una persona carina, divertente, che mi dava consigli che mi hanno cambiato tanto e che raccontava sempre barzellette sui brasiliani” e si dice dispiaciuto del fatto che sia deceduto.

I consigli che gli dava non erano solo di vita, ma anche tattici. “Mi chiamava nel pullman mentre si andava alla partita a mezz’ora dalla partita. Mi consigliava dove giocare, cosa fare in campo e mi diceva di non preoccuparmi che poi con l’allenatore ci avrebbe parlato lui”, racconta.

Il brasiliano ricorda anche delle boutade che spesso Silvio Berlusconi gli raccontava. “A volte sembrava che raccontasse delle cose che non ho mai saputo se fossero vere o meno. Però, per come le raccontava, ti spingeva a crederlo. Per me era più veloce di Bolt. Diceva che faceva sprint di 100 metri in pochi secondi. E io pensavo davvero che sarebbe potuto andare alle Olimpiadi”, ricorda, scherzando.