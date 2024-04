Pasta alla carbonara da 28 euro dello chef Max Mariola a Milano, lui si difende: perché il prezzo è così alto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Max Mariola è stato criticato per il prezzo della sua carbonara a Milano. Il piatto di piazza, raccontato come appartenente alla cucina povera romana, viene pagato 28 euro nel ristorante in zona Brera. Mariola si difende: “Per Milano è pure poco”.

La pasta alla carbonara da 28 euro

Max Mariola è uno chef che offre, nel suo ristorante a Milano, diversi piatti tipici, tra cui una pasta alla carbonara da 28 euro. Nel tempo, come per qualsiasi altro ristorante, si sono accumulate recensioni positive e alcune critiche (Marco Sacco, chef stellato, è stato condannato per una pasta alle vongole contaminata). Non sfugge ad alcuni clienti il costo proibitivo del menù, che non è certo alla portata di tutte le tasche, ma anche l’assenza di tovaglie. Mariola però si concentra sulla qualità.

Spiega che la media a persona nel suo ristorane è di circa 60 euro a testa, bevande incluse. Per la zona di Brera è un prezzo basso. “Bisogna pensare a quanto costano qui un cameriere, l’affitto…”, prosegue. In merito alla carbonara da 28 euro aggiunge che non è solo un piatto, è uno show perché viene fatta al tavolo.

Fonte foto: ANSA Il menù del ristorante di Max Mariola: carbonara a 28 euro

Chi è Max Mariola: l’inizio della carriera

Fin da giovanissimo Mariola voleva fare il cuoco. Dopo le scuole medie però è stato indirizzato verso il lavoro del padre, ovvero la restaurazione di oggetti in metallo prezioso. Il primo lavoro fuori da quello famigliare è stato la pulizia nelle cucine. Dice di aver iniziato dal basso e senza stipendio.

“Poi ho frequentato una scuola privata di cucina. A quel punto avevo uno stipendio, me la sono pagata così: di sera facevo il turno al ristorante, di giorno i corsi”, racconta.

Il successo grazie ai social: 9 milioni di follower

Prima dei social Max Mariola è passato di fronte alle telecamere di un canale televisivo di food. Ha iniziato nel 1999, quando era docente della scuola di cucina e ha proseguito per 22 anni. Poi ha capito, insieme alla moglie, che la tv era troppo stretta ed è passato a Facebook e YouTube.

Ora è una star dei social da 9 milioni di follower, con sponsorizzazioni importanti e il lavoro da chef, anche privato quando viene chiamato.