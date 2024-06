Chiunque voglia diventare cittadino tedesco dovrà riconoscere lo Stato di Israele. È quanto stabilito dal cancelliere Scholz a fronte delle proteste universitarie e degli scontri in piazza riguardanti la guerra a Gaza. La decisione rientra fra le nuove regole appena entrate in vigore in Germania per poter richiedere il passaporto tedesco.

Nuove regole per avere la cittadinanza tedesca

È entrata in vigore la riforma per avere la cittadinanza tedesca. Le nuove regole prevedono l’introduzione nei test linguistici e culturali, cui vengono già sottoposti tutti gli aspiranti, di domande relative a “ebraismo e significato dell’Olocausto nella storia tedesca”, come spiega la ministra dell’Interno Nanzy Faeser.

Non solo, secondo quanto riportato dal Manifesto, il governo Scholz ha inserito anche una misura che prevede l’espulsione immediata dalla Germania di tutti gli stranieri che “inneggiano al terrorismo“.

Fonte foto: istock Passaporto tedesco, foto di repertorio

Questa regola si applica anche sui social media: basterà un semplice “like” a un post che promuove ideologie proibite per far scattare l’espulsione dal Paese.

L’obbligo di fedeltà a Israele

Tra le nuove regole sulla cittadinanza introdotte dalla Germania, emerge quella relativa al riconoscimento dello Stato di Israele da parte dei candidati.

“Chiunque condivida i nostri valori e si impegni può ora ottenere un passaporto tedesco più rapidamente e non deve più rinunciare a parte della propria identità rinunciando alla propria vecchia nazionalità”, ha dichiarato la ministra dell’Interno Nancy Faeser.

Faeser ha anche precisato che “chi non è d’accordo con i suddetti valori, non potrà avere un passaporto tedesco. Abbiamo definito una linea rossa molto chiara su questo e renderemo la legge molto più stringente di prima“.

Episodi antisemiti in Germania

La stretta del governo tedesco arriva in risposta all’aumento degli episodi di antisemitismo in Germania, una escalation verificatasi a seguito delle stragi del 7 ottobre 2023 e del conflitto a Gaza.

Lo ha reso noto qualche giorno fa l’osservatorio tedesco sull’antisemitismo Rias, denunciato una situazione allarmante nel Paese.

Tra i casi più recenti, si ricorda l’attentato all’attivista e politico di estrema destra Michael Stürzenberger, noto per le sue posizioni anti-Islam. Mentre si trovava a una manifestazione del movimento Pax Europa, Stürzenberger è stato aggredito con un coltello da un ragazzo.

Nello scontro è rimasto ucciso un poliziotto di ventinove anni, pugnalato alla schiena mentre cercava di bloccare l’aggressore.