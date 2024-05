Michael Stürzenberger accoltellato in Germania a Mannheim a una manifestazione, polizia spara all'aggressore

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Paura in Germania. Venerdì 31 maggio Michael Stürzenberger, attivista e politico di estrema destra particolarmente critico nei confronti dell’Islam, sarebbe stato accoltellato in una piazza di Mannheim, durante una manifestazione del movimento Pax Europa. L’aggressore avrebbe poi pugnalato alla schiena un poliziotto, prima di essere fermato a colpi di pistola. Non si conoscono le condizioni di nessuno dei feriti.

L’attentato con coltello a Mannheim

Al momento la dinamica emerge da un video diventato virale sui social.

Durante una manifestazione del movimento civico Pax Europa, di cui Sturzenberger fa parte, si vede un ragazzo aggredire Michael Stürzenberger, nonostante alcuni presenti tentino di fermarlo.

Stürzenberger sembrerebbe venire raggiunto da più coltellate, una sicuramente alla gamba, presumibilmente profonda, tanto da impedirgli di rialzarsi.

Pochi secondi dopo intervengono alcuni agenti: l’aggressore, placcato, riesce a liberarsi e ad accoltellarne uno alla schiena.

Un altro poliziotto mette fine a tutto sparando all’attentatore.

La bandiera di Israele allo stand

Come si nota in più foto scattate sul luogo dell’evento, sullo stand della manifestazione sventolano, oltre alla bandiera della Germania, anche quella di Israele.

E campeggia anche una scritta: “Stop all’Islam politico“.

La versione della polizia sull’aggressione

Un portavoce della polizia ha confermato l’incidente nel Baden-Württemberg.

Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco Bild, non ha ancora fornito alcuna informazione sull’entità o sulla gravità delle ferite.

Sono in azione i servizi di soccorso e di emergenza, chiamato anche un elicottero.

La circolazione ferroviaria tra Kurpfalzkreisel e Paradeplatz è chiusa fino a nuovo avviso.

Chi è Michael Stürzenberger

Nato il 28 settembre 1964, Michael Stürzenberger è stato leader del Partito della Libertà tedesco dal 2013 al 2016 (Die Freiheit), poi sciolto.

Da anni è un attivista molto presente i suoi discorsi pubblici e proteste anti-Islam con gruppi come il Movimento civico Pax Europa e Pegida.

Autore di un blog anti-Islam, è diventato noto in tutta la Germania grazie a una petizione popolare contro la costruzione di una moschea a Monaco.

Il 59enne, in passato, è stato condannato due volte: prima per oltraggio alla polizia, poi per incitamento all’odio e denigrazione degli insegnamenti religiosi.