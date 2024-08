Pascale contro Vannacci: la frase su omosessualità e omofobia. Ironia su Salvini e messaggio a Tajani

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi e attivista per i diritti civili, è tornata a esprimersi sulle dinamiche interne al centrodestra italiano, lanciando critiche pungenti e riflessioni sul futuro di Forza Italia e della destra in generale. Nonostante il suo distacco ufficiale dal partito, Pascale continua a considerare Forza Italia come una “casa” politica, anche se il suo sostegno è ormai lontano dai valori della Lega. Non ha infatti lesinato attacchi a Vannacci e Salvini, mentre si è espressa in sostegno di Antonio Tajani.

Pascale sulla frase di Vannacci

In un’intervista recente, Francesca Pascale ha criticato duramente le dichiarazioni del generale Roberto Vannacci, definendolo un esempio di quella “ossessione per l’omosessualità che sfocia puntualmente nell’omofobia“.

Pascale ha poi sottolineato come questa ossessione spesso caratterizzi certi esponenti della destra italiana, incapaci di comprendere e accettare le evoluzioni della società.

Fonte foto: ANSA Francesca Pascale a Belve

La sua critica non si è fermata però solo a Vannacci, ma ha toccato anche Matteo Salvini, sul quale ha fatto ironia per la sulla sua capacità di “costruirsi un successore a sua immagine e somiglianza, in chiave militare”.

Salvini “è un fuoriclasse”

Parlando di Salvini, l’ex di Silvio Berlusconi non ha risparmiato battute taglienti: “Salvini è un fuoriclasse,” ha dichiarato con una punta di sarcasmo, sottolineando come il leader della Lega sembri sempre più intenzionato a modellare la destra italiana secondo una visione personale e militare.

Pascale ha poi evidenziato le differenze ideologiche tra Forza Italia e Lega (come la posizione di Vannacci sui diritti civili), sottolineando come il partito fondato da Berlusconi sia radicato in valori liberali che si scontrano inevitabilmente con le posizioni della Lega, soprattutto su temi come l‘inclusività e i diritti civili.

Messaggio a Tajani: “Sia coerente”

Rivolgendosi infine ad Antonio Tajani, attuale leader di Forza Italia, Pascale ha espresso sostegno per la sua posizione favorevole allo ius scholae, ma con un chiaro avvertimento: “Spero che Tajani segua la scia del presidente (n.d.r Berlusconi) e sia coerente in Parlamento. Altrimenti sarei di nuovo stupita, ma stavolta in senso negativo”.

Pascale ha inoltre lodato il ministro degli Esteri per il coraggio dimostrato nel sostenere una misura che considera cruciale per il futuro del paese, ma ha anche ricordato la necessità di mantenere la coerenza e l’integrità politica.

Infine, Pascale ha auspicato che Forza Italia possa aprirsi anche a temi come il fine vita e i diritti LGBTQIA+, pur riconoscendo che la strada potrebbe essere ancora lunga, soprattutto considerato l’attuale clima politico nel centrodestra italiano.