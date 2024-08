Roberto Vannacci e la querela contro Pierluigi Bersani: "Pronto a ritirarla, ma a una condizione". La replica

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Nuovo botta e risposta tra Roberto Vannacci e Pierluigi Bersani: al centro della polemica c’è la querela nei confronti dell’ex segretario del Partito Democratico.

La proposta di Roberto Vannacci a Pierluigi Bersani

In alcune dichiarazioni riportate da La Repubblica, Roberto Vannacci ha detto in merito alla querela: “Sono disponibile a chiudere la vicenda da cui è scaturita la condanna dell’onorevole Bersani per diffamazione nei miei confronti se egli riterrà di formulare scuse pubbliche per il linguaggio utilizzato”.

Il generale ha poi aggiunto: “Non nutro alcuna ossessione personale nei suoi confronti. Tuttavia, da parte di un rappresentante delle istituzioni del suo livello, non è tollerabile l’uso di un linguaggio offensivo sul piano personale, che rischia di legittimare e incentivare violenze verbali estranee al dibattito civile. (…) Il turpiloquio non fa altro che offendere l’interlocutore, senza arricchire il dibattito o promuovere lo sviluppo del ragionamento. Detto ciò, offro la possibilità di chiudere definitivamente questa vicenda impegnandomi a ritirare la querela, a condizione che le scuse pubbliche dell’onorevole Bersani siano associate a una donazione a un’associazione di militari e poliziotti vittime del dovere”.

La replica di Pierluigi Bersani a Roberto Vannacci

La risposta di Pierluigi Bersani non si è fatta attendere: “Quando avrà chiesto scusa a ebrei, femministe, omosessuali, neri e a tutti gli ‘anormali’ del mondo avrà anche le mie scuse“.

Polemica Vannacci-Bersani: interviene Salvini

Sulla polemica tra Roberto Vannacci e Pierluigi Bersani è intervenuto anche il leader della Lega Matteo Salvini.

Il suo messaggio su Facebook: “Arroganza tipica dei kompagni. Dopo la condanna per diffamazione, il generale Vannacci aveva proposto al sinistro di ritirare la querela in cambio delle sue scuse e di una donazione ai famigliari di militari e Forze dell’Ordine vittime del dovere. La risposta la leggete sopra. Paga Bersani, paga“.

Cosa aveva detto Bersani su Vannacci

La frase di Pierluigi Bersani che ha fatto scattare la querela di Roberto Vannacci era stata pronunciata alla Festa dell’Unità nel settembre del 2023.

Rispondendo a chi gli aveva chiesto un commento sul libro Il mondo al contrario di Vannacci, Bersani aveva detto: “Io ho letto solo i sommari. Quando leggi quelle robe lì pensi: sciogliamo l’esercito, sciogliamo le istituzioni, facciamo un grandissimo bar, il bar Italia. Mi resta una domanda: se in quel bar lì è possibile dare dell’anormale a un omosessuale, è possibile dare del co*lione a un generale?“.