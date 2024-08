Parte per un'escursione nei boschi a 87 anni con una bici elettrica, ma ha un malore: muore vicino a Chieti

Una tragica storia, quella di un 87enne partito per un’escursione nei boschi con la bici elettrica. L’uomo si trovava a Palena, in provincia di Chieti, nella Maiella. Di origini toscane, durante la sua gita ha accusato un malore. L’intervento dei soccorsi è stato purtroppo inutile: l’anziano è morto.

87enne muore durante un’escursione

Come detto in apertura, la tragedia si è consumata nel parco della Maiella, nello specifico a Palena, in provincia di Chieti. Sabato 17 agosto un 87enne di origine toscana è partito per un’escursione nei sentieri boschivi a bordo della sua bicicletta elettrica.

Improvvisamente l’anziano ha accusato un malore. Lo riporta Today. Immediato l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivate le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo e un elisoccorso del 118 partito da Pescara.

Fonte foto: TuttoCittà.it

I soccorritori hanno tentato disperate manovre di rianimazione, ma ogni tentativo di mantenere in vita l’anziano si sono rivelate inutili: l’87enne è deceduto.

Per il momento non è dato sapere se l’uomo fosse solo o in compagnia di altri escursionisti. Non è dato sapere, inoltre, chi abbia chiamato i soccorsi.

Un’altra tragedia sulla Maiella

Nel 2022 la Maiella, polmone verde dell’appennino abruzzese, è stata teatro di un’altra tragedia. Nel mese di novembre un giovane di 34 anni originario di Colleferro (Rm), Roberto Testa, era stato soccorso dopo che insieme ad un suo amico era rimasto bloccato sul massiccio a seguito di una tempesta di neve.

I due avevano raggiunto il Bivacco Fusco nonostante le condizioni meteo avverse. Sulla via del ritorno, però, Testa si era ferito a seguito di una caduta. Durante il trasporto a valle da parte dei soccorritori, infine, il 34enne aveva avuto un arresto cardiaco e un principio di ipotermia e aveva perso la vita.

71enne morto vicino Bari

Recentemente un 71enne è morto vicino Bari dopo essere uscito in campagna con la sua bicicletta. Il suo corpo giaceva privo di vita in località Valenzano ad Adelfia.

L’uomo era scomparso da giorni ed erano già partite le ricerche che, purtroppo, si sono concluse con un tragico epilogo.