Papa Francesco soffre ancora dopo l'ultima omelia: "Sono malato, ho una bronchite, non posso uscire"

Dopo la lettura dell’ultima omelia in piazza San Pietro interrotta “per difficoltà nel respiro”, Papa Francesco ha fornito un aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Il Pontefice è ancora malato: ha una bronchite e non può uscire da Casa Santa Marta, dove ha ricevuto il rettore della grande moschea di Parigi.

Come sta Papa Francesco

Papa Francesco ha parlato delle sue condizioni di salute al rettore della grande moschea di Parigi, ricevuto a Casa Santa Marta nella mattinata di lunedì 10 febbraio.

Come riportato dal Corriere della Sera, il Pontefice avrebbe detto: “Sono malato, ho una bronchite, abito qui e non posso uscire”.

Papa Francesco durante l’omelia del 9 febbraio. Il Pontefice ha interrotto la lettura, spiegando di avere “difficoltà nel respiro”.

L’omelia di Papa Francesco interrotta “per difficoltà nel respiro”

Domenica 9 febbraio, Papa Francesco aveva interrotto la lettura dell’omelia durante la messa in piazza San Pietro per “difficoltà nel respiro“.

Anche nell’udienza generale dello scorso mercoledì, Bergoglio aveva rinunciato a pronunciare la catechesi, affidandola a un suo collaboratore.

Papa Francesco, i ricoveri in ospedale e la sedia a rotelle

Per Papa Francesco questo è il secondo inverno trascorso tra influenze e bronchiti. I suoi problemi respiratori si sono intensificati dal marzo del 2023, quando il Pontefice si sentì male dopo un’udienza generale e fu ricoverato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma. Bergoglio riferì in seguito che si era trattato di “una polmonite acuta e forte”, che aveva colpito “la parte bassa dei polmoni”.

Non è stato l’unico ricovero per Papa Francesco: nel luglio del 2021 era stato in ospedale per un’occlusione intestinale e, nel giugno 2023, era stato nuovamente ricoverato per un’operazione proprio all’intestino.

In Vaticano, come riportato dal Corriere della Sera, si continua a ripetere che non ci sono motivi particolari di preoccupazione per quanto riguarda le condizioni di salute del Santo Padre.

Prima di Natale, però, è apparso un apparecchio acustico e il dolore al ginocchio lo costringe ormai a muoversi sempre più spesso in sedia a rotelle. Tra dicembre e gennaio il Pontefice è caduto in due diverse occasioni, procurandosi in questo modo una contusione al mento e un’altra al braccio.