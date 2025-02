Papa Francesco interrompe l'omelia a San Pietro: "Ho difficoltà nel respiro". Cosa è successo e come sta

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Momenti di apprensione durante l’omelia domenicale di Papa Francesco. Il Pontefice ha interrotto la lettura scusandosi con i presenti a Piazza San Pietro. “Mi scuso e chiedo al maestro di continuare la lettura, ho difficoltà nel respiro”, ha detto Papa Francesco. Nei giorni scorsi il Papa era stato colpito da una bronchite che lo aveva costretto a rimanere nella sua residenza.

Papa Francesco interrompe la lettura dell’omelia

L’episodio che ha mandato in apprensione i fedeli presenti in piazza San Pietro oggi, domenica 9 febbraio, è accaduto durante la lettura dell’omelia per il Giubileo delle Forze Armate.

Papa Francesco, reduce da un periodo in cui non è stato molto bene, ha però voluto salutare i fedeli all’aperto. Ma le sue condizioni di salute, probabilmente, non sono ancora ottimali.

Le scuse di Papa Francesco ai fedeli presenti in piazza

“Adesso mi scuso un po’ e chiedo al maestro di continuare la lettura per difficoltà di respiro”, queste le parole di oggi di Papa Francesco.

Come detto, da qualche giorno il Papa ha la bronchite, e per questo motivo era rimasto nella sua residenza di Santa Marta per le cure.

Infatti, i fedeli pensavano di non vederlo oggi affacciarsi a piazza San Pietro per la lettura dell’omelia in occasione del Giubileo delle Forze Armate. Cosa che invece Papa Francesco ha fatto, pur dovendo poi lasciare la lettura a metà.

Il precedente del 5 febbraio nell’aula Paolo VI

Un episodio simile era accaduto lo scorso 5 febbraio, quando a causa di un “forte raffreddore” Papa Francesco aveva dovuto rinunciare a leggere la catechesi nell’aula Paolo VI.

Anche in quell’occasione il Papa si era scusato con i presenti e poi aveva chiesto “al mio fratello” di proseguire la lettura al suo posto. Quindi, quel giorno, don Pierluigi Giroli aveva letto la catechesi dedicata al Magnificat.

A causa della bronchite dei giorni scorsi, Papa Francesco aveva tenuto le udienze di venerdì 7 e sabato 8 nella sua residenza di Santa Marta. La volontà di uscire all’aperto oggi, tuttavia, può essere interpretato come un segnale di miglioramento delle condizioni di salute del Pontefice.