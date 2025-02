Papa Francesco ricoverato al Gemelli per la polmonite: cosa filtra dall'ospedale dopo le voci sulle dimissioni

Arrivano buone notizie in merito alla salute di Papa Francesco dal Policlinico Gemelli di Roma. Ha trascorso bene la notte e in mattinata si è alzato ed ha fatto colazione, come reso noto dalla Sala stampa della Santa Sede che ha diramato un comunicato sulle condizioni di salute di Bergoglio che è ricoverato da una settimana per una polmonite bilaterale. Nel frattempo continuano ad essere smentite le voci relative a eventuali sue dimissioni dalla carica di Pontefice.

Papa Francesco ricoverato al Gemelli per una polmonite bilaterale: come sta

“La notte è trascorsa bene, questa mattina Papa Francesco si è alzato ed ha fatto colazione”. Così una nota della Sala stampa della Santa Sede. Dunque arriva una ulteriore conferma che le condizioni del Pontefice sono in miglioramento. Già nella giornata di ieri erano arrivate buone notizie in tal senso.

Nella serata di giovedì 20 febbraio, infatti, gli ultimi aggiornamenti registravano “condizioni cliniche in lieve miglioramento”. Il Papa, secondo l’ultimo resoconto medico, “è apiretico ed i parametri emodinamici continuano ad essere stabili”.

Fonte foto: ANSA Papa Francesco

Attesa per la nuova terapia

Fonti vaticane, citate dall’Ansa, hanno aggiunto che tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio “si capirà come il Papa sta reagendo alla nuova terapia“.

Dalla risposta si potrebbe fare una previsione sulla durata del ricovero del Pontefice che, nel frattempo, continua a ricevere i collaboratori più stretti e a svolgere un po’ di lavoro, passando il tempo tra il letto e la poltrona (respira autonomamente).

Incognita Angelus di domenica 23 febbraio

Il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, ha poi riferito che “le modalità dell’Angelus” di domenica 23 febbraio “non sono state ancora decise”.

Nessuna ipotesi dunque è esclusa, neanche quella che si possa svolgere nella modalità della scorsa domenica, ossia con un semplice testo inviato da Papa Francesco.

Le voci di dimissioni e la smentita

Da quando il Santo Padre è stato ricoverato si sono rincorse indiscrezioni circa un’ipotetica scelta di Bergoglio di fare un passo indietro dalla sua carica. Voci e, a quanto pare, nulla più, visto che sono state smentite da diverse persone.

Il cardinale Giovanni Battista Re, ad esempio, ha dichiarato ai microfoni del quotidiano La Repubblica che sono state “inventate cose”, ma che in realtà non c’è alcuna verità nelle parole di chi sostiene che il Pontefice sia sul punto di dimettersi.

“Il Papa – ha spiegato il cardinale – si sta riprendendo bene, non inventiamo cose. Non si dovrebbe parlare di dimissioni, tra qualche giorno tornerà in Vaticano“.

“Il decano non ha avuto nessuna riunione di cardinali”, ha inoltre aggiunto il porporato bresciano dopo che si è diffusa la voce di fantasiose riunioni di cardinali per preparare il Conclave.

Tra chi ha contribuito a diffondere l’indiscrezione inerente alle possibili dimissioni c’è anche il cardinale Gianfranco Ravasi. “Io penso che possa farlo (che si possa dimettere, ndr), perché è una persona abbastanza decisa nelle sue scelte”, aveva dichiarato l’ecclesiastico.

Le tappe del ricovero

Il ricovero al Gemelli del Papa è cominciato lo scorso 14 febbraio per una bronchite. Poi le condizioni del Santo Padre si sono aggravate. Tre giorni fa è stato comunicato che Bergoglio aveva contratto una polmonite bilaterale.

“Gli esami di laboratorio, la radiografia del torace e le condizioni cliniche del Santo Padre continuano a presentare un quadro complesso”, recitava la nota del Vaticano.

Nelle scorse ore, invece, è stato reso noto che la salute del Papa sta dando segnali di miglioramento.