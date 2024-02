Papa Francesco in ospedale al Gemelli dell'Isola Tiberina dopo l'udienza: portato in auto per accertamenti

A bordo di una Fiat 500 bianca, ma in forma riservata, Papa Francesco è stato portato all’ospedale Gemelli dell’Isola Tiberina per una “visita“, subito dopo l’udienza generale di mercoledì 28 febbraio, che ha regolarmente tenuto nonostante i sintomi influenzali. Il Pontefice, come già accaduto in altre occasioni, per motivi di salute non ha letto il discorso.La sala stampa vaticana ha riferito che Papa Francesco è stato sottoposto ad “alcuni accertamenti diagnostici“.

Papa Francesco accompagnato dall’infermiere di fiducia

Secondo quanto riferito dall’Ansa, la visita di Papa Francesco alla struttura ospedaliera di recente acquisita dal Gemelli era stata programmata, ma senza che venisse pre-annunciata dalla sala stampa vaticana.

Il Pontefice è stato accompagnato dall’infermiere personale di fiducia, Massimiliano Strappetti, e alcuni gendarmi.

Fonte foto: ANSA Papa Francesco

Il rientro in Vaticano

Si è trattato comunque di una visita lampo.

L’Ansa ha infatti reso noto che Papa Francesco è rientrato in Vaticano intorno alle 12:15 dall’ingresso del Perugino.

Papa Francesco sottoposto ad “accertamenti”

Quest’ultima ha anche confermato il suo rientro in Vaticano dopo la visita.

Il Pontefice aveva accusato sintomi influenzali già sabato 24 febbraio, giornata in cui aveva annullato tutte le udienze.