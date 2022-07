Papa Francesco e i dubbi sulle dimissioni: "Potrei farmi da parte e non sarebbe una catastrofe"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Lo stato di salute di Papa Francesco non è dei migliori, con i problemi al ginocchio che continuano a limitare il Santo Padre nella vita di ogni giorno. Il Pontefice, di ritorno dal viaggio in Canada, non può più nascondere di certo gli evidenti limiti che gli acciacchi che l’età gli sta consegnando e davanti alla possibilità di dimissioni, come avvenuto per Ratzinger, non trema.

Papa Francesco e le dimissioni

Al rientro dal viaggio in Canada, Bergoglio ha voluto fare chiarezza sul tanto dibattuto tema delle dimissioni. Durante il volo di ritorno, infatti, Papa Francesco rispondendo alle domande sul passo indietro ha voluto spiegare: “La porta è aperta, ma fino a oggi non ho bussato. Non ho sentito di pensare a questa possibilità. Ma forse questo non vuol dire che dopodomani comincerò a pensarci”.

“Credo che alla mia età e con questa limitazione mi devo risparmiare un po’ per poter servire la Chiesa. O al contrario pensare alla possibilità di farmi da parte. Non è una catastrofe, si può cambiare Papa – ha spiegato-. Non c’è problema”.

Papa Francesco: “Se Dio vorrà le mie dimissioni…”

Dopo tanti mesi di rumors sul possibile addio al ruolo di Pontefice, Bergoglio non si tira indietro nel parlare dell’argomento spinoso, spiegando quelli che potrebbero essere gli scenari futuri. A pochi mesi dagli 86 anni, il Papa ha ricordato a tutti la sua vocazione da gesuita e qualsiasi scelta sarà presa per volere di Dio.

“Il gesuita cerca di fare la volontà di Dio, quando il Signore parla lo ascolti. Se Dio dice vai avanti tu vai avanti, se ti dice di andare all’angolo te ne vai all’angolo” ha detto. Quindi la spiegazione: “È il Signore che comanda, se mi dirà di dimettermi io lo farò“.

Come sta Papa Francesco

Alla base dei tanti dubbi sorti negli ultimi mesi ci sono le condizioni di salute precarie del Papa. Bergoglio, infatti, da mesi è alle prese con acciacchi dovuti all’età e un ginocchio che non vuole saperne di dargli pace. Il Santo Padre soffre di gonalgia alla gamba destra, un dolore che più volte ha fatto pensare all’operazione.

A chi gli ha chiesto ulteriori informazioni sul proprio stato di salute, Papa Francesco ha risposto: “Devo limitarmi un po’, l’intervento chirurgico non va. I tecnici dicono di sì, ma c’è il problema dell’anestesia che ho subito 10 mesi fa, sei ore di anestesia e ancora ci sono le tracce. Non si gioca, non si scherza con l’anestesia, e per questo si pensa che non è del tutto conveniente”.

“Non credo che io possa andare con lo stesso ritmo dei viaggi di prima. Credo che alla mia età e con questa limitazione mi devo risparmiare” ha sottolineato.