Papa Francesco e i rumors sulle dimissioni: il pontefice elogia la vecchiaia e cita Anna Magnani

Le condizioni di salute di Papa Francesco continuano a restare in primo piano. A causa dei persistenti problemi al ginocchio che ormai da tempo lo affliggono, il Santo Padre ha iniziato a muoversi in carrozzina ed è stato costretto nelle ultime settimane ad annullare alcuni degli impegni in calendario.

Pur apparendo sempre sorridente e apparentemente in un buono stato psico-fisico, da diversi giorni circola con insistenza l’ipotesi delle sue imminenti dimissioni. Al momento si tratta tuttavia solo di supposizioni, che non sono sostenute da alcuna fonte ufficiale. Lo dimostrano le parole del pontefice stesso durante l’udienza di mercoledì 8 giugno, in cui ha elogiato la vecchiaia.

La questione Perdonanza

Pur restando remote le dimissioni di Papa Francesco, di cui il predecessore Benedetto XVI si è invece clamorosamente servito nel 2013 per ritirarsi, gli analisti della Chiesa cattolica non escluderebbero del tutto l’ipotesi.

Molto dipenderebbe infatti dalla capacità di Bergoglio di riuscire a portare a termine alcuni dei prossimi eventi concomitanti e impegnativi, tra cui la partecipazione alle celebrazioni della Perdonanza dell’Aquila, a cui mai nessun pontefice dal 1294 ha mai preso parte.

Furono istituite da Celestino V, l’unico Papa nella storia a dimettersi prima di Ratzinger: molti vedono l’iniziativa intrapresa da Francesco come un gesto simbolico per il futuro del suo pontificato.

Il giallo delle nuove nomine

Ad alimentare le voci sulle dimissioni del Santo Padre c’è anche l’imminente nomina di 21 nuovi cardinali programmata a fine agosto: tra questi, 16 avranno meno di 80 anni e potrebbero quindi partecipare secondo le norme all’eventuale conclave.

Un fatto che secondo gli analisti aumenterebbe sostanzialmente il peso politico di Bergoglio nel mondo cattolico, permettendo così di eleggere un successore capace di seguire la sua linea riformista.

Secondo quanto trapelato da alcuni vaticanisti, le ipotetiche dimissioni arriverebbero comunque solo dopo la morte di Benedetto XVI. “Non permetterà che ci siano due ex papi in giro”, ha commentato ad Associated Press Christopher Bellito, storico della Chiesa presso la Kean University, nel New Jersey.

Il retroscena sui problemi al ginocchio

Secondo alcune indiscrezioni, lo scorso 24 maggio, durante l’assemblea dei vescovi italiani, il Papa avrebbe confidato di non sapere ancora se dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico per limitare i problemi al ginocchio destro.

Avrebbe inoltre sottolineato di temere i possibili effetti indesiderati dell’anestesia, aggiungendo ironicamente che preferirebbe dimettersi piuttosto che essere operato.

La scorsa estate il Pontefice 85enne era già finito sotto i ferri per una stenosi diverticolare sintomatica del colon, ossia un restringimento di uno dei tratti finali dell’intestino.

Le parole di Papa Francesco

Papa Francesco aveva già smentito le voci di dimissioni lo scorso settembre, dopo l’operazione. Nel corso dell’udienza di mercoledì 8 giugno ha voluto tuttavia scacciare nuovamente l’ipotesi del ritiro, anche se in maniera indiretta con un elogio alla vecchiaia, accettando ciò che essa comporta.

Lo ha fatto citando l’attrice italiana Anna Magnani, che diceva: “Non toccare le rughe, ci ho messo tanti anni ad averle”. Secondo il Santo Padre “sono simbolo di esperienza, della vita, di una maturità” e toglierle rende “giovani di faccia, ma quello che interessa è il cuore, la personalità”.

“Il vecchio cammina in avanti – ha aggiunto – verso la destinazione, verso il cielo di Dio. La vecchiaia perciò è un tempo speciale per sciogliere il futuro dall’illusione tecnocratica di una sopravvivenza biologica e robotica”.