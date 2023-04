Papa Francesco celebra messa per la Domenica delle Palme a Piazza San Pietro: la voce è ancora un po' debole

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Papa Francesco celebra la messa della Domenica delle Palme. Il Pontefice è arrivato in Piazza San Pietro a Roma per il rito della benedizione dei rami d’ulivo e per presiedere la celebrazione della messa. La Domenica delle Palme, che segna l’inizio della Settimana Santa, cade quest’anno il 2 aprile, sette giorni prima della Pasqua.

Papa Francesco in Piazza San Pietro

Papa Francesco si è recato in Piazza San Pietro, dove presiede la celebrazione della messa della Domenica delle Palme.

“Anche io ho bisogno che Gesù mi carezzi, si avvicini a me, e per questo vado a trovarlo negli abbandonati, nei soli” ha detto il Pontefice durante la celebrazione della messa.

“Oggi ci sono tanti cristi abbandonati“, ha detto il Papa, “Ci sono popoli interi sfruttati e lasciati a sé stessi; ci sono poveri che vivono agli incroci delle nostre strade e di cui non abbiamo il coraggio di incrociare lo sguardo; migranti che non sono più volti ma numeri; detenuti rifiutati, persone catalogate come problemi”.

E poi ancora “bambini non nati, anziani lasciati soli, che può essere tuo papà tua mamma il nonno e la nonna abbandonati nei geriatrici; ammalati non visitati, disabili ignorati, giovani che sentono un grande vuoto dentro senza che alcuno ascolti davvero il loro grido di dolore e non trovano un’altra strada che il suicidio”.

Il Pontefice è arrivato in papamobile nei pressi dell’obelisco, al centro della piazza, per il rito della benedizione dei rami d’ulivo.

Fonte foto: ANSA Papa Francesco a Piazza San Pietro per la benedizione dei rami d’ulivo

Sono circa 30 mila i fedeli a Piazza San Pietro per assistere la messa, secondo quanto stima la gendarmeria vaticana.

Bergoglio, che è ancora convalescente dopo il ricovero, indossa il suo cappotto bianco, sopra il quale gli è stata collocata la stola rossa per la liturgia della benedizione.

Il Pontefice si è recato a celebrare messa raggiungendo la sua sedia a piedi con l’aiuto del bastone, con passo lento, ma senza sedia a rotelle. La voce del Papa, uscito ieri dall’ospedale dove era ricoverato per una bronchite, è ancora un po’ debole.

Perché la Domenica delle Palme si chiama così

Secondo il calendario liturgico cattolico, la Domenica delle Palme segna l’inizio della Settimana Santa, quella che ricorda gli ultimi giorni della vita di Gesù Cristo.

Precede di una settimana la domenica di Pasqua e si trova ancora in pieno periodo di Quaresima, ovvero il ricordo dei 40 giorni che Gesù ha trascorso nel deserto dopo essere stato battezzato nel fiume Giordano.

Questa domenica prende il nome dai ramoscelli che la folla festante sventolava durante l’ultimo ingresso di Gesù a Gerusalemme, pochi giorni prima della sua morte.

Nel Vangelo di Giovanni si racconta i ramoscelli che venivano agitati erano rami di palma.

Le celebrazioni previste

Per celebrare l’evento, la tradizione prevede che la Santa Messa domenicale inizi all’esterno della chiesa, con la benedizione di ramoscelli di palma e ulivi da parte del sacerdote, per poi proseguire con la liturgia all’interno della chiesa.

Il sacerdote, rispetto alle altre domeniche di Quaresima, indossa paramenti rossi.

Alla fine delle celebrazioni, i ramoscelli d’ulivo benedetti vengono consegnati ai fedeli, per tenerli in casa come simbolo di pace.