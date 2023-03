Papa Francesco ricoverato all'ospedale Gemelli per controlli: annullati tutti gli impegni, come sta Bergoglio

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Ricoverato al Gemelli. Papa Francesco è stato ricoverato all’ospedale di Roma per alcuni controlli mercoledì 29 marzo: il Pontefice potrebbe trascorrervi qualche giorno. Il suo staff, compresa la sicurezza, è stato mobilitato per passare la notte nel policlinico universitario. Nel frattempo sono stati annullati tutti i suoi impegni: dall’intervista che Bergoglio aveva in programma in Vaticano proprio prima di essere portato in ospedale alle udienze previste per giovedì 30 e venerdì 31 marzo.

Il comunicato del Vaticano

Papa Francesco è arrivato al policlinico Gemelli nel pomeriggio di mercoledì 29 marzo, dopo l’udienza generale a San Pietro.

A confermarlo, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.

Dal Vaticano arriva l’assicurazione che Bergoglio è andato in ospedale per alcuni controlli precedentemente programmati.

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che cita fonti del policlinico Gemelli, il pontefice sarebbe però arrivato in ospedale in ambulanza a seguito di un malore, legato a problemi cardiaci e un affaticamento respiratorio avvertiti nella tarda mattinata, e per sicurezza sarebbe stato portato per controlli al reparto cardiologia.

Un malore che sarebbe stato definito “non preoccupante”, ma che avrebbe reso necessari diversi esami.

L’operazione al colon di Papa Francesco

Papa Francesco, secondo quanto riferito dall’Ansa, si trova nell’appartamento al decimo piano, cosiddetto ‘dei Papi’.

A quel piano aveva avuto accesso, più volte, anche Giovanni Paolo II.

Bergoglio, invece, ci era già stato durante il ricovero di 10 giorni dopo l’operazione al colon, a cui è stato sottoposto il 4 luglio del 2021.

Anche quell’intervento era stato prorogato da tempo: in quell’occasione gli era stata rimossa una parte del colon.

Il dolore al ginocchio

Papa Francesco compirà 87 anni il 17 dicembre.

Da tempo convive con un forte dolore al ginocchio destro che lo costringe a usare una sedia a rotelle negli spostamenti.

L’attenzione sulla sua salute è altissima, anche perché lo scorso 13 marzo – durante il 10° anniversario del suo pontificato – lo stesso Bergoglio aveva dichiarato che se stanchezza e il dolore fisico dovessero avere la meglio, uniti alla “mancanza di chiarezza e del saper valutare le situazioni”, allora prenderebbe in considerazione l’ipotesi delle dimissioni. Proprio come fatto dal suo predecessore, Benedetto XVI.