Papa Francesco attacca Georg Gaenswein e lo accusa di "mancanza di umanità": tirato in ballo Benedetto XVI

L’ex segretario di Benedetto XVI, monsignor Georg Gaenswein, ha dimostrato “mancanza di nobiltà e umanità”. Lo afferma Papa Francesco in un libro intervista in uscita in Spagna dedicato a Joseph Ratzinger, in cui il Pontefice racconta il proprio rapporto con il suo predecessore.

Il libro intervista di Papa Francesco dedicato a Benedetto XVI

Si chiama El Sucesor (Il successore) il libro intervista di Papa Francesco realizzato con il giornalista spagnolo di Abc Javier Martinez-Brocal in uscita in Spagna.

Il volume, tutto dedicato al rapporto tra Bergoglio e il suo predecessore Benedetto XVI, uscirà anche in Italia, edito da Marsilio, dopo l’estate.

Papa Francesco attacca Georg Gaenswein

Diversi passaggi del libro sono dedicati a monsignor Georg Gaenswein, l’arcivescovo tedesco che fu il segretario di Papa Benedetto XVI.

“Mi ha provocato un grande dolore che il giorno del funerale sia stato pubblicato un libro che mi ha messo sottosopra, raccontando cose che non sono vere, è molto triste”, afferma il Papa.

“Naturalmente non mi colpisce, nel senso che non mi condiziona. Ma mi ha fatto male- aggiunge Bergoglio – che Benedetto sia stato usato. Il libro è stato pubblicato il giorno del funerale, e l’ho vissuto come una mancanza di nobiltà e di umanità“.

Il riferimento è al libro Niente altro che la verità di Gaenswein nel quale l’ex segretario di Benedetto XVI raccontò la sua versione delle divergenze emerse tra Francesco I e il Papa emerito.

Da tempo mons. Gaenswein vive a Friburgo, nella sua diocesi, senza alcun incarico.

Francesco su Ratzinger: “Per me è stato un padre”

Nel libro Papa Francesco parla del suo rapporto con il suo predecessore, Joseph Ratzinger: “Per me è stato un padre”.

Benedetto XVI era “un progressista”, “uno che non era attaccato al potere“, afferma il Pontefice, aggiungendo che la sua rinuncia è stata un segno di “onestà”.

Bergoglio spiega che il Papa emerito lo ha sempre difeso, raccontando di quando alcuni cardinali andarono da Ratzinger per protestare sulle sue parole sulle unioni civili tra omosessuali.

“Benedetto non si agitò, perché sapeva perfettamente quello che penso. Li ascoltò, uno a uno, li calmò e spiegò loro tutto”, afferma Papa Francesco.

Cambia il rito funebre

Inoltre nel libro Papa Francesco replica alle critiche sulla gestione dei funerali di Benedetto XVI, affermando che ad occuparsene fu il segretario di Ratzinger: “Delegai tutto a monsignor Georg Gaenswein”.

E spiega di aver introdotto alcune modifiche nel rito funebre dei pontefici. Il funerale di Benedetto XVI “sarà l’ultima veglia fatta così, con il cadavere del Papa esposto fuori dalla bara, su un catafalco. Ho parlato con il maestro di cerimonie e abbiamo eliminato questo e molte altre cose”.

Niente catafalco al suo funerale, il corpo sarà esposto nella bara, inoltre non ci sarà la doppia veglia ma una sola e nessuna cerimonia pubblica di chiusura della bara.

“L’attuale rituale era troppo impegnativo”, spiega Bergoglio, il Papa verrà vegliato e sepolto “con dignità ma come tutti i cristiani”.