Paolo Corsini della Rai attacca Corrado Formigli: "Infame", la replica piccata del conduttore di Piazzapulita

Scontro tra Paolo Corsini, direttore dell’Approfondimento Rai, e Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita su La7. A innescare la vicenda, un commento di Corsini rivolto all’inviata della trasmissione durante un evento pubblico, dove pronuncia “infame”. Parole che hanno suscitato una reazione decisa del conduttore, ma che Corsini smentisce.

Le parole di Paolo Corsini

L’episodio è accaduto alla festa del Tempo, alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, dove Corsini ha risposto alle domande dell’inviata di Piazzapulita con una frase che non ha lasciato spazio ad ambiguità: “Dite all’amico Formigli che si guardasse un pochino nella coscienza, va… infame”.

Il commento, catturato dalle telecamere della trasmissione di La7 e mandato in onda, ha subito generato polemiche. Corsini infatti, in qualità di dirigente dell’Approfondimento Rai, con la sua esternazione ha suscitato reazioni sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori.

Anche Corsini è però tornato sull’accaduto, cercando di spiegarsi: “Ho specificato, come si sente chiaramente in onda, che mi riferivo al gradino. Sono giorni che zoppico per un problema al ginocchio, tanto che faccio magnetoterapia tutti i giorni, anche in Rai come tutti sanno e vedono. Se poi a lui piace attribuirsi certi epiteti…”.

La risposta di Corrado Formigli

Corrado Formigli ha risposto in studio con parole altrettanto decise, lasciando ai telespettatori e alla Rai la valutazione di quanto accaduto. “Io non ho il piacere di conoscere questo Corsini, ma lui mi insulta dandomi dell’infame senza che ci siamo mai incontrati”, ha detto Formigli.

Il conduttore ha poi replicato alle critiche sottolineando la propria indipendenza dai partiti e dai palchi elettorali, alludendo invece ai legami di Corsini con determinati schieramenti politici.

In un secondo momento mostrato una clip in cui Corsini, alla festa di Atreju, si definisce “militante”, invitando il pubblico a trarre le proprie conclusioni.

Vicinanza al conduttore

Diversi colleghi hanno espresso solidarietà a Formigli. Andrea Salerno, direttore di La7, ha commentato la vicenda sottolineando il legame tra i professionisti di La7 e il servizio pubblico, rammaricandosi del livello della polemica. Di recente sono sempre più frequenti le critiche ai giornalisti, come nel caso di Report.

Anche Vittorio Di Trapani, presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana (Fnsi), ha richiesto immediate scuse dalla Rai, definendo le parole di Corsini “indegne” del suo ruolo.

Il sindacato Rai Usigrai ha criticato i modi di Corsini: “Non è degno di un alto dirigente della Rai il linguaggio usato dal direttore degli approfondimenti Paolo Corsini nei confronti del collega di La7 Corrado Formigli, a cui va la nostra solidarietà. Non basta il gioco di parole, usato per confondere il significato delle espressioni di Corsini, a giustificare quanto accaduto. Corsini non rappresenta solo se stesso nel ruolo che riveste, ma la Rai tutta”.