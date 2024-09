Paola Cervelli, la giornalista del Tg1 svela la gravidanza: "Sono la prima conduttrice in attesa di un bebè"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Paola Cervelli si racconta nel talk show di Monica Setta: tra le ospiti di Storie di donne al bivio il 18 settembre, la giornalista del Tg1 ha avuto modo di parlare della sua attuale gravidanza. L’intervista, inoltre, le ha permesso di ripercorrere le tappe dell’inizio della sua carriera in RAI.

Paola Cervelli e la gravidanza: le parole della giornalista del Tg1

La giornalista ha atteso la trasmissione che l’ha vista come ospite in seconda serata su RAI 2 per annunciare ufficialmente la sua gravidanza.

“Sono la prima conduttrice in attesa di un bebè” ha confermato uno dei volti del Tg1. In effetti, da tempo si sospettava che Paola Cervelli fosse in dolce attesa.

Adesso, però, è arrivata la conferma definitiva da parte della diretta interessata, che è già madre di Leo, di 3 anni.

“Sarà un maschio”

“Per me è normalissimo” ha affermato con sicurezza Paola Cervelli, che ha anche raccontato di un gran sostegno da parte del pubblico e di aver ricevuto “tanti messaggi di affetto anche dai telespettatori“.

La giornalista del Tg1 ha anche anticipato il sesso del suo secondo bambino: sarà un maschio, e verrà al mondo a dicembre.

Per la gioia del fratello maggiore Leo: “Voleva proprio un fratellino”, ha confermato Cervelli ai microfoni di Monica Setta.

La chiamata che le ha cambiato la carriera

Oltre che per annunciare ufficialmente la sua seconda gravidanza, la partecipazione di Paola Cervelli a Storie di donne al bivio le ha dato modo di ricordare come ha iniziato la carriera come giornalista per il Tg1.

La Cervelli ha raccontato come, il giorno in cui ha ricevuto la chiamata che le ha cambiato totalmente la carriera, il cellulare si era spento. “Vivo attaccata al cellulare. Mi si è spento solo una volta, lasciandomi un pomeriggio di libertà”.

Tuttavia, proprio quel pomeriggio gli studi RAI avevano provato a contattarla. Tanto che, alla riaccensione del dispositivo, racconta la giornalista, tra le chiamate perse c’ea anche quella del direttore Mario Orfeo.

Ovviamente, Paola Cervelli si è affrettata a richiamarlo, dando inizio ad una brillante carriera in RAI.