Pandoro Balocco di Chiara Ferragni venduto a 300 euro su eBay, tuta del video delle scuse sold out a 600 euro

In seguito alla multa ricevuta dall’Antitrust, il video di scuse di Chiara Ferragni ha fatto il giro del web. Ma oltre ai commenti, a favore o contrari, qualcosa di più è nato dalla vicenda, ovvero una sorta di feticismo per gli oggetti al centro della questione. Il pandoro Balocco che ha fatto scattare le indagini viene ora venduto su eBay con prezzi fino a 300€, mentre la tuta usata dall’influencer nel video, dal valore di 600€, è andata sold out in pochissimo tempo.

Il video di scuse di Chiara Ferragni dopo il “caso Balocco”

La vicenda è ormai nota: dopo mesi di indagini, l’Antitrust ha multato per oltre un milione di euro delle società riconducibili a Chiara Ferragni, e per 420mila euro l’azienda Balocco, per pratica commerciale scorretta in merito al Pandoro Pink Christmas “griffato” Ferragni.

Secondo l’Antitrust, la Ferragni e Balocco hanno utilizzato pratiche di mercato scorrette, facendo credere ai consumatori che acquistando il pandoro indicato (venduto a oltre il doppio del prezzo normale) avrebbero contribuito alla donazione all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Fonte foto: ANSA L’etichetta del pandoro Balocco griffato Chiara Ferragni, che si può ora trovare in vendita su eBay anche a 300 euro

In seguito alla sanzione, Chiara Ferragni ha postato un video di scuse che in poco tempo ha fatto il giro del web, creando discussioni tra i colpevolisti e gli innocentisti. Nel mezzo però, alcune persone hanno deciso di propendere per una terza via, la propria. Guadagnando anche su questa vicenda.

Il pandoro Balocco a 300 euro

Il video di scuse di Chiara Ferragni ha ottenuto oltre un milione e mezzo di “mi piace”, confermando l’enorme seguito che l’influencer ha, indipendentemente dal tema dei propri post. Qualcuno deve aver capito l’incredibile interesse del pubblico, e ne ha approfittato.

Sul noto sito di compravendite online eBay, difatti, sono spuntati come funghi i pandoro Balocco marchiati dalla griffe della Ferragni, messi in vendita a prezzi esorbitanti.

Un inserzionista, che è probabilmente anche un fine umorista, ha messo in vendita il dolce natalizio a 300 euro, accompagnando l’annuncio con l’ironico messaggio “Aiutiamo Chiara a pagare la multa dell’Antitrust”.

Sold out la tuta del video di scuse

E se qualcuno ha pensato di guadagnare dalla vicenda, c’è anche chi, guardando il video di scuse di Chiara Ferragni, non ha saputo resistere a quella sorta di feticismo che spesso accompagna i fan delle celebrità.

E così la tuta indossata dall’influencer nel video postato sui propri account social, un capo griffato in lana e angora in vendita alla non misera cifra di 600€, è andato sold out nel giro di poco tempo.

Il capo di abbigliamento infatti non risulta più disponibile sul sito del marchio che lo produce (Laneus), sia nel colore utilizzato nel video (un grigio che secondo gli esperti di comunicazione non è stato scelto a caso) che negli altri colori precedentemente disponibili. E dopo lo stop alla collaborazione di Safilo con Ferragni, nei prossimi giorni ci si aspetta un boom di annunci di vendita dell’ultimo modello di occhiali griffato dall’influencer.