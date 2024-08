Pallavolo femminile oro alle Olimpiadi, Vannacci torna a parlare di Egonu: "Non ho cambiato idea"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

L’Italia della pallavolo femminile ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, un trionfo inedito nella storia dello sport azzurro. La formazione allenata da Julio Velasco ha battuto gli Stati Uniti e si è presa i meritati complimenti da parte di tutto il mondo della politica, compreso l’eurodeputato Roberto Vannacci che in passato ha avuto una querelle con Paolo Egonu, stella della squadra.

Vannacci-Egonu, cos’era successo

Roberto Vannacci era stato querelato dalla pallavolista, un procedimento poi archiviato, dopo le accuse lanciate contro l’atleta nel suo libro “Il mondo al contrario”, dove aveva questionato la sua italianità.

Nelle scorse ore, l’eurodeputato era già tornato sulla vicenda, a La7, dove aveva detto di considerare Egonu una bravissima pallavolista di origini nigeriane, che combatte per l’Italia ma che “non rappresenta quello che sono la maggior parte degli italiani da un punto di vista somatico“.



Paolo Egonu esulta dopo una delle sue schiacciate nel torneo di Parigi 2024

Il generale Vannacci torna a parlare di Paola Egonu: l’ultimo messaggio

A medaglia d’oro acquisita, il generale ha voluto fare i complimenti all’Italvolley.

Si è detto estremamente contento di un oro memorabile e si è congratulato con tutte le atlete e le donne che hanno portato la nostra nazione sul podio.

E, sulla Egonu, ha detto: “Sono contentissimo, non ho mai messo in dubbio le sue capacità prestazionali o la sua italianità, ho solo sostenuto che ha origini non italiane ben visibili”.

La politica si congratula con l’Italia della pallavolo femminile: tutti i post

Insieme a Roberto Vannacci, tutti i volti più noti del nostro mondo politico si sono congratulati con la nazionale femminile per il traguardo raggiunto.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha parlato di una partita impeccabile e di una storica vittoria che conferisce all’Italia il suo dodicesimo oro. Le fa eco la leader del Partito democratico, Elly Schlein che ha definito immense le azzurre.

Elogi anche dagli ex presidenti del Consiglio, Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Quest’ultimo parla di “super ciliegina sulla torta” per la spedizione azzurra alle Olimpiadi. Per il ministro Matteo Salvini infine le ragazze sono state “leggendarie! Solo applausi”,