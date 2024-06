Roberto Vannacci non ha diffamato Paola Egonu, il tribunale di Lucca archivia la querela e il generale esulta

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il tribunale di Lucca ha deciso di archiviare la querela per diffamazione presentata da Paola Egonu contro il generale Roberto Vannacci. Per il gip toscano, infatti, il neo eletto al Parlamento europeo non avrebbe utilizzato termini diffamatori, ma “impropri e inopportuni” nel suo libro “Il mondo al contrario”.

Tribunale di Lucca archivia la querela

La decisione del gip di Lucca Alessandro Dal Torrione arriva dopo un’attenta analisi della querela e delle parole del generale contro Paola Egonu. Secondo il pubblico ministero, però, le parole non erano denigratorie.

“Anche se Paola Egonu è italiana di cittadinanza, è evidente che i suoi tratti somatici non rappresentano l’italianità” aveva scritto Vannacci, parole che secondo Dal Torrione non sono diffamatorie, bensì “improprie e inopportune“.

Secondo il gip “non risulta tuttavia emergere un superamento del limite della continenza che possa dirsi indicativo della volontà, da parte dell’indagato, di offendere gratuitamente la reputazione” di Egonu, “di denigrarla, di sminuirne il valore, di portare un attacco indebito alla persona”.

Il generale Vannacci esulta

Alla notizia della decisione del gip di Lucca, il generale Roberto Vannacci ha sorriso ed esultato.

In una nota diramata dal suo legale Massimiliano Manzo, il neo eurodeputato ha sottolineato che quella ottenuta “è la vittoria della libertà di opinione“.

“Ero sereno e oggi sono estremamente soddisfatto per la sentenza emessa dal gip di Lucca, Alessandro Dal Torrione. È stato riconosciuto, come sempre affermato, che non vi sia stata alcuna intenzione da parte mia di offendere gratuitamente la reputazione di Egonu, denigrarla o sminuirne il valore” ha spiegato Vannacci.

Il generale ha ringraziato poi il pubblico ministero di Lucca “per la sua iniziale istanza” e il “giudice per aver ascoltato le nostre ragioni e aver riconosciuto il giusto equilibrio tra espressione e rispetto“.

Alla pallavolista Paola Egonu, invece, augura “un ottimo prosieguo di stagione e tante vittorie”.

La risposta dei legali di Paola Egonu

Una decisione, quella del tribunale di Lucca che ha accolto la richiesta della procura, che lascia sorpresa Paola Egonu. Il team di legali che assistono la pallavolista italiana, infatti, si è detto spiazzato per la scelta di archiviare la querela.

“Inaspettatamente archiviata, valuteremo altre azioni. Decisione inaccettabile” ha detto Simone Facchinetti, legale di Egonu.