Padre di Fedez dopo la nuova emorragia e l'operazione: "Dobbiamo essere forti per lui". Madre: "Sta così così"

La mamma di Fedez è abituata ai riflettori, ma questa volta avrebbero preferito evitarli. Annamaria Berrinzaghi da giorni fa avanti e indietro dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano, dove il figlio è ricoverato da giovedì 28 settembre per un’emorragia interna causata da due ulcere e dove domenica 30 è stato sottoposto a una seconda operazione per un nuovo sanguinamento. “Un po’ meglio, così così” ha detto ai cronisti accampati davanti alla struttura che le chiedono come sta il rapper. Un ottimismo accennato anche dal padre, Franco Lucia, che esce poco dopo: “Noi dobbiamo essere forti per lui”.

Le parole della famiglia

Sul ricovero la famiglia Lucia ha scelto di evitare bollettini medici, affidando le novità sulle condizioni di salute di Fedez solo alle parole di mamma, papà e della moglie Chiara Ferragni.

Dal rientro in fretta da Parigi per stare accanto al marito, la stessa influencer non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Soltanto Fedez aveva raccontato sui social di essere “ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna”, chiarendo con una storia su Instagram cosa stesse effettivamente accadendo dopo le indiscrezioni delle prime ore e ringraziando il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita“.

Fonte foto: ANSA Fedez e la moglie Chiara Ferragni

La polemica sul veto Rai

Intanto fuori dall’ospedale tiene banco il caso dell’annullamento dell’intervista a Fedez nel programma di Rai 2 ‘Belve’.

I vertici di Viale Mazzini avevano posto il veto sulla partecipazione del rapper alla trasmissione di Francesca Fagnani, indipendentemente dalle sue condizioni di salute, scatenando le polemiche sui social e la reazione della stessa conduttrice, che ha dichiarato di non condividere la scelta.

Nel tentativo di chiarire la vicenda è intervenuto l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, che in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ ha smentito i possibili motivi economici dietro la decisione di negare l’intervista a Fedez.

Le parole dell’ad Rai

“Io auguro a Fedez anche una pronta e definitiva guarigione e sono profondamente dispiaciuto che la decisione editoriale presa dalla Rai, di oltre dieci giorni fa, sia esplosa strumentalmente durante il suo ricovero” ha affermato l’ad della Tv pubblica.

“Il problema – ha chiarito Sergio – non è riferito alla presenza retribuita o gratuita. La decisione è legata a una valutazione di opportunità riferita alle ultime sue presenze in Rai, sia per il primo maggio che per l’ultimo Sanremo e ad affermazioni nei confronti dell’azienda che necessitano tempi ulteriori per ritrovarsi in un rapporto e clima diverso e più sereno”.