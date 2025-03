Pace tra Ucraina e Russia sotto minaccia di Trump, perché lo stop ad aiuti a Kiev e dazi a Mosca sono decisivi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Donald Trump continua a dare un colpo al cerchio e uno alla botte nel tentativo di portare Ucraina e Russia alla pace. Nelle scorse ore il presidente americano ha affermato che non fornirà a Kiev la difesa aerea se prima non firmerà l’accordo (riferendosi probabilmente al patto sui minerali e sulle terre rare). Dall’altro lato il tycoon ha dichiarato che sta considerando di imporre sanzioni bancarie e dazi a Mosca.

Pace tra Ucraina e Russia, Trump prova a fare la voce grossa

Trump, nelle scorse ore, con la speranza di dare un’accelerata ai negoziati di pace tra Russia e Ucraina, ha provato a fare la voce grossa, minacciando sia Kiev sia Mosca.

“Sulla base del fatto che la Russia sta assolutamente martellando l’Ucraina sul campo di battaglia in questo momento, sto seriamente prendendo in considerazione sanzioni bancarie su larga scala e dazi alla Russia fino a quando non verrà raggiunto un cessate il fuoco e un accordo di risoluzione finale sulla pace. Così Trump su Truth.

“Russia e Ucraina, sedetevi al tavolo subito, prima che sia troppo tardi. Grazie!”, ha aggiunto il presidente Usa.

Il tycoon ha poi detto che non fornirà all’Ucraina la difesa aerea se prima non verrà siglato l’accordo (il riferimento è quasi certamente all’intesa sui minerali e sulle terre rare.

“Ho bisogno prima di sapere se vogliono trovare l’accordo – ha dichiarato Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti – non so se lo vogliono. Se non vogliono l’accordo, noi ce ne andiamo”.

Trump: “Credo a Putin”

“Credo a Putin. Trovo più difficile trattare con l’Ucraina che con la Russia, e l’Ucraina non ha le carte”, ha scandito sempre Trump nelle scorse ore.

Il presidente Usa ha anche lanciato l’ennesima stoccata all’Ue: “L’Europa non sa come mettere fine alla guerra, io penso di sapere come fare”.

Kiev: “Usa essenziali per la pace”

Nel frattempo, in vista dei colloqui diretti a Gedda tra Usa e Ucraina della prossima settimana, il ministro degli Esteri di Kiev, Andri Sybiha, ha parlato telefonicamente col segretario di Stato Usa, Marco Rubio.

“L’Ucraina vuole che la guerra finisca e la leadership statunitense è essenziale per raggiungere una pace duratura”, ha scritto Sybiha su X dopo il colloquio.

“Abbiamo anche discusso di modi per far progredire la nostra cooperazione bilaterale”, ha aggiunto il ministro ucraino riferendo che la discussione con l’omologo statunitense è stata “costruttiva”.

Anche Volodymyr Zelensky ha rilasciato delle dichiarazioni, affermando di volere “la pace il prima possibile”.

“Un lavoro molto intenso con il team del presidente Trump è andato avanti per tutto il giorno a diversi livelli, con molte chiamate. Il tema è chiaro: la pace il prima possibile”, ha aggiunto Zelensky nel suo discorso quotidiano trasmesso sui social media.