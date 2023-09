Orso catturato nel parco giochi della Disney: giostre chiuse dopo l'avvistamento, stava cercando del cibo

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Un orso è entrato in visita al parco Disney World di Orlando. La sua presenza ha portato alla chiusura anticipata delle attrazioni. Addormentato e trasportato fuori dal personale, l’orso è stato liberato nella foresta nazionale di Ocala. Non ha causato danni e probabilmente era in cerca di cibo. Ora si cerca il punto di ingresso dell’animale per capire come sia stato possibile ed evitare di esporre i visitatori del parco, e ad altri animali, a inutili pericoli.

Orsa nera a Disney World

Un’orsa nera è riuscita a entrare all’interno del parco Disney World di Orlando, in Florida. Non è l’inizio di un nuovo film della Disney, ma una breve incursione di un’orsa femmina che ha spaventato i visitatori del parco. Fortunatamente non ci sono state vittime o feriti, né tra le persone né tra gli animali (a differenza del caso italiano dell’orsa Amarena).

L’orsa è stata avvistata all’interno del parco, nella zona Enchanted Kingdom. Si trovava su un albero e sembrava intenta a cercare cibo.

L’intervento delle autorità

Sul posto sono intervenute le autorità faunistiche della Florida, compresi biologi e agenti della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC). Insieme ai dipendenti del parco hanno individuato e catturato l’orso adulto in sicurezza.

Nel frattempo parte del parco, in particolare le zone di Enchanted Kingdom, sono state chiuse anticipatamente rispetto all’orario del parco. 15 attrazioni, tra cui Haunted Mansion e Pirati dei Caraibi, hanno alzato il cartellino “chiuso” durante le operazioni di messa in sicurezza.

Il rilascio in natura

Il parco Disney World di Orlando, nel sud-est degli Stati Uniti, copre una superficie di quasi 11.000 ettari, più grande di Parigi. L’avvicinamento di animali selvatici, tra cui gli orsi, non è comune, ma neanche raro e strano. Il parco è alla ricerca del punto di ingresso per rafforzare le barriere ed evitare inutili pericoli per persone e animali.

L’orsa, un’adulta femmina di orso nero, è stata spostata fuori dal parco Disney, in un’area dell’Ocala National Forest dove si è ripresa e spostata in autonomia.