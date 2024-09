Orban difende Salvini su Open Arms: "Il patriota più coraggioso d'Europa", la reazione del leader della Lega

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo Elon Musk, anche il premier ungherese Viktor Orban prende le difese di Matteo Salvini dopo la richiesta dell’accusa di sei anni di reclusione per il ministro nel processo Open Arms. Sui social Orban definisce Salvini un “eroe” e il “patriota più coraggioso d’Europa”, il leader della Lega subito lo ringrazia.

Viktor Orban difende Matteo Salvini su Open Arms

La vicenda del processo Open Arms e della richiesta della procura di Palermo di sei anni di carcere per Matteo Salvini sta facendo discutere politica e opinione pubblica in Italia.

Ma non solo. Sulla vicenda interviene ora il primo ministro ungherese Viktor Orban che sui social prende le difese del leader della Lega e attacca i giudici italiani.

Fonte foto: ANSA Viktor Orban con Vladimir Putin al Cremlino lo scorso luglio

“Il più coraggioso patriota d’Europa punito per fermare l’immigrazione, coloro che difendono l’Europa sono sempre penalizzati”, scrive Orban in un post su X.

Poi chiude il post con “Matteo Salvini sei il nostro eroe”.

Un messaggio che appare rivolto in primis ai suoi elettori e ai partner europei, per ribadire la linea intransigente dell’Ungheria sul tema dei migranti.

La reazione di Salvini al post di Orban

A stretto giro è arrivata su X la reazione di Matteo Salvini al post di Viktor Orban sul caso Open Arms.

“Grazie Viktor, ci vediamo venerdì a Budapest”, scrive il ministro delle Infrastrutture rispondendo al post del premier ungherese.

“Processi e minacce non fermeranno il vento di cambiamento e libertà che soffia in Europa”, aggiunge il leghista.

Lega nel gruppo europeo fondato da Orban

I rapporti tra Salvini e Orban si sono fatti più stretti dopo le ultime elezioni europee: la Lega, come anche il Rassemblement National di Le Pen e Bardella, è entrato a far parte dei “Patrioti per l’Europa“, il gruppo di estrema destra al Parlamento Europeo fondato da Viktor Orban.

Nella scorsa legislatura invece sia Lega che RN facevano parte del gruppo “Identità e Democrazia” insieme al partito neonazista tedesco Alternative für Deutschland (AfD), mentre il partito Fidesz di Orban era nel gruppo dei Popolari.