Operatori ambulanza investiti a Giacciano (Rovigo) durante i soccorsi per un incidente: ci sono feriti gravi

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Durante alcune operazioni di soccorso, gli operatori di un’ambulanza del SUEM ULSS 5 Polesana sono stati investiti. Il sinistro è avvenuto a Giacciano, in provincia di Rovigo. A dare l’annuncio, sul sito istituzionale della Regione Veneto, è stato il Presidente della Regione Luca Zaia. Sembrerebbero purtroppo esserci dei feriti in gravi condizioni.

Operatori ambulanza investiti a Giacciano: auto travolge i soccorritori

Secondo le informazioni riportate sul sito ufficiale della Regione Veneto, un’ambulanza appartenente al SUEM dell’ULSS 5 Polesana è stata coinvolta in un incidente a Giacciano con Baruchella, in provincia di Rovigo.

Il sinistro è avvenuto presso la strada Transpolesana. Mentre gli operatori dell’ambulanza erano impegnati nelle operazioni di assistenza su strada per un precedente incidente, il mezzo di soccorso è stato coinvolto in un secondo, gravissimo incidente.

Fonte foto: TuttoCittà

Il luogo dell’incidente, in provincia di Rovigo

Un’automobile privata avrebbe infatti investito l’ambulanza, coinvolgendo i sanitari impegnati a soccorrere le vittime del primo incidente.

Feriti gravi nell’incidente a Giacciano con Baruchella (Rovigo)

Le informazioni sull’incidente di Giacciano attualmente disponibili rivelano che, a causa del sinistro, ci sarebbero anche feriti gravi.

Il Comunicato n°1111, che porta la firma del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, riporta infatti che, durante l’impatto, anche gli operatori dell’ambulanza sono stati investiti, nonostante fossero a bordo dell’ambulanza.

L’equipaggio del mezzo di soccorso è gravemente ferito, e la situazione, stando alle parole del Presidente Zaia, “appare molto grave”.

Autista e infermiera in condizioni critiche

Sono attualmente in corso le operazioni di soccorso per assistere i feriti gravi coinvolti. In particolare, due componenti dell’equipaggio che stava prestano soccorso versano in condizioni critiche: si tratta dell’autista dell’ambulanza e di un’infermiera.

Le persone coinvolte nell’incidente e attualmente ferite, però, sono in totale cinque. Tuttavia, le condizioni delle altre persone ferite non sembrano essere particolarmente preoccupanti.

Per procedere con le attività, la carreggiata della Transpolesana coinvolta è stata chiusa al traffico. Anche l’elicottero del SUEM 118 è stato coinvolto per rendere i soccorsi più rapidi.

Quello che ha coinvolto gli operatori dell’ambulanza sulla Transpolesana a Giacciano non è che l’ultimo di una lunga serie di incidenti avvenuti recentemente nel nostro Paese. Poco meno di 24 ore fa, un incidente in tangenziale a Milano ha causato un tamponamento a catena. Per fortuna, in questo caso, non sono stati registrati gravi feriti.