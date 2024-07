Incidente in Tangenziale a Milano, tamponamento a catena: traffico bloccato e code lunghe chilometri

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nella mattina di martedì 16 luglio si è verificato un incidente lungo la Tangenziale Nord A52 di Milano. Lo scontro ha coinvolto diverse auto, configurando un tamponamento a catena. Non ci sono state conseguenze gravi: 5 persone sono rimaste ferite, ma solo due di queste (due donne di 42 e 67 anni) hanno ricevuto cure mediche. In ogni caso, e per fortuna, non sono in gravi condizioni. L’incidente ha però causato il blocco del traffico e una lunga coda, di circa 4 km, tra Sesto Sud e Sesto San Giovanni.

Incidente sulla Tangenziale a Milano

Nella mattina di martedì 16 luglio si è verificato un incidente lungo la Tangenziale Nord (A52) di Milano. Il tratto interessato è quello tra Sesto Sud e Sesto San Giovanni.

Il sinistro, che ha coinvolto diverse automobili in un tamponamento a catena, ha bloccato il traffico in lunghe code.

Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per i presenti, sebbene l’incidente abbia richiesto un intervento dei soccorritori in gran numero considerando le auto coinvolte.

Il bilancio dei feriti

I primi ad arrivare sul luogo dell’incidente sono stati i soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Sul posto sono giunte due ambulanze.

Dalle prime informazioni sono almeno 5 le persone rimaste coinvolte nello schianto a catena. Fortunatamente solo due di loro, due donne rispettivamente di 42 e 67 anni, hanno avuto bisogno di cure mediche ma di lieve entità.

Le loro condizioni infatti non sono gravi e non destano preoccupazioni, mentre gli altri sono rimasti solo molto spaventati dall’accaduto.

Traffico in tilt e code dopo il tamponamento a catena

L’incidente ha avuto un forte impatto sulla viabilità della Tangenziale Nord, in particolare in direzione A8-A50 Rho.

Gli agenti della polizia stradale sono dovuti intervenire per effettuare i rilievi necessari e, insieme alle auto ferme in strada, si è venuta a creare una lunga coda.

Gli operatori delle tangenziali hanno lavorato per gestire la situazione al meglio, ma il traffico ha raggiunto comunque i 3 chilometri, come segnalato dall’ente gestore Serravalle Milano. È accaduto anche nella giornata di lunedì, quando sull’A12 Genova-Livorno si è creata una lunga cosa dopo l’incendio in galleria.