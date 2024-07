Autobus in fiamme sull'autostrada A12 Genova-Livorno, incendio in galleria: traffico rallentato, lunghe code

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un autobus ha preso fuoco nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio nella galleria ‘Monte Quezzi’, sull’autostrada A12 Genova-Livorno. L’incendio ha provocato traffico intenso, con lunghe code.

Cosa è successo sull’autostrada A12

Per cause ancora in fase di accertamento, l’autobus ha preso fuoco all’interno della galleria tra Genova Est e Genova Nervi, in direzione La Spezia.

Il mezzo è andato completamente distrutto dalle fiamme. Come riportato da Primocanale, il conducente del veicolo è uscito da solo dal pullman, ha inalato un po’ di fumo ma non ha avuto necessità di essere trasportato in ospedale. Anche le altre due persone che viaggiavano con lui sono riuscite a scendere senza problemi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre, due autobotti e un carroponte.

L’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme che hanno completamente distrutto l’autobus andato a fuoco nella notte nella galleria “Monte Quezzi” sull’autostrada A12 Genova-Livorno.

Traffico con lunghe code sull’autostrada A12

Alle ore 10,08 di lunedì 15 luglio, Autostrade per l’Italia ha fatto sapere che sull’A12 Genova-Sestri Levante, tra Recco e Genova est, ci sono 8 chilometri di coda verso Genova e 5 km verso Sestri Levante tra il bivio con la A7 Milano-Genova e Genova Nervi per il ripristino dei danni dopo che l’autobus ha preso fuoco nella notte all’altezza del km 7+200. Il traffico scorre su una corsia per senso di marcia.

Si registrano incolonnamenti anche sulla A7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto e il bivio con la A12 Genova-Sestri Levante, verso Genova e verso Milano tra Genova Sampierdarena e il bivio con la A12. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’Italia.

Il precedente sull’A12 nel luglio 2023

Poco più di un anno fa, il 9 luglio del 2023, un altro pullman era andato a fuoco all’interno della galleria Monte Giugo, sempre sull’autostrada A12, vicino a Genova. In quell’occasione, 37 persone erano state portate in ospedale, 25 per intossicazione. Tra le persone che erano state accompagnate in ospedale, c’erano anche una donna incinta e un bimbo di 9 anni, non gravi.

Il conducente del mezzo, che ha aiutato le persone a lasciare il veicolo, era stato avviato al trattamento in camera iperbarica.