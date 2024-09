Operaio precipita dall'impalcatura in cantiere a Brescia, morto 49enne: è la terza vittima in una settimana

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Ancora morti sul lavoro, una bilancio che sale a tre morti in una sola settimana: un operaio è deceduto dopo essere precipitato da un’impalcatura di Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia. L’uomo aveva 49 anni. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri per effettuare gli opportuni rilievi.

Morto un operaio a Darfo vicino Brescia

Un altro operaio è morto in provincia di Brescia. La vittima, 49 anni, stava lavorando presso la carpenteria Damioli di via Cavallera a Darfo Boario Terme quando, intorno alle 8:30 del mattino, è precipitato nel vuoto facendo un volo di 8 metri. Lo riporta Corriere della sera.

L’allarme è stato dato dai suoi colleghi, ma per il 49enne non c’era più niente da fare. Secondo le prime indiscrezioni la vittima sarebbe morta sul colpo.

Fonte foto: TuttoCittà.it Un operaio è morto a Darfo Boario Terme (Brescia) mentre lavorava in una carpenteria. Aveva 49 anni ed è il terzo lavoratore morto sul lavoro in una sola settimana

Secondo Brescia Oggi la vittima, che rispondeva al nome di Riccardo Gozzi, avrebbe compiuto 50 anni tra due giorni. La tragedia si è consumata la mattina di sabato 14 settembre.

Sul posto, oltre ai carabinieri della compagnia di Breno, sono intervenuti i tecnici dell’Ats Montagna (Azienda Tutela della Salute) per ricostruire le dinamiche dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Una prima ricostruzione

Secondo Brescia Oggi e l’edizione locale del Corriere della sera, alle 8:30 della mattina di sabato 14 settembre Riccardo Gozzi si trovava sul cestello di un braccio elevatore per effettuare dei lavori di manutenzione nel sottotetto dell’azienda.

Improvvisamente Gozzi è precipitato dall’altezza di 8 metri per ragioni ancora in corso di verifica, rovinando al suolo e morendo sul colpo. La vittima era residente a Niardo, in provincia di Brescia.

Il terzo lavoratore morto in una settimana

Con la morte di Riccardo Gozzi sale a tre decessi sul lavoro in una settimana nella sola provincia di Brescia. Il 7 settembre l’imprenditore Alberto Tedeschi è rimasto schiacciato dal crollo di un solaio mentre ristrutturava un caseggiato a Tignale.

Giovedì 12 settembre Stefano Del Barba, 55 anni, è morto travolto da un carico presso l’azienda Bettoni Plastica di Torbole Casaglia presso la quale lavorava.