Operaio morto sul lavoro in centro a Roma schiacciato da una trivella: cantiere in un palazzo di via Ludovisi

Altro dramma sul lavoro. Nella mattinata di lunedì 20 novembre, intorno alle ore 7, in pieno centro a Roma, un operaio di 60 anni è morto in un cantiere rimanendo schiacciato da una trivella.

Dramma sul lavoro in pieno centro a Roma

La tragedia si è consumata in un cantiere allestito all’interno di un palazzo che sorge in via Cadore, all’incrocio con via via Ludovisi, all’altezza del civico 46, in pieno centro, a pochi metri da via Vittorio Veneto.

L’operaio vittima dell’incidente mortale è stato travolto e schiacciato da una trivella.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno tentato disperatamente di rianimare l’uomo. Ogni tentativo di salvargli la vita, purtroppo, è risultato vano in quanto il 60enne è deceduto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente si sono precipitati anche i carabinieri della stazione di via Vittorio Veneto e della compagnia di Roma Centro.

Gli agenti dell’Arma hanno subito dato il via alle indagini per chiarire cosa sia accaduto precisamente.

La ricostruzione dell’incidente

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la trivella era a bordo di un camion parcheggiato. L’incidente mortale si sarebbe verificato nel momento in cui il macchinario stava per essere calato dal mezzo pesante.

Durante tale procedura, infatti, qualcosa sarebbe andato storto e l’operaio ha perso la vita venendo travolto dalla trivella.

In particolare, sembra che il camion si sarebbe sbilanciato. Non è escluso che la mancanza di equilibrio sia stata innescata da un avvallamento del manto stradale.

La trivella è poi caduta lateralmente travolgendo e schiacciando l’operaio. Saranno adesso le indagini a chiarire nel dettaglio l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

L’incidente sul lavoro a Milano nel centro commerciale

Nelle scorse ore si è verificato un altro grave incidente sul lavoro. A Milano, un operaio di 59 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale dopo essere caduto mentre stava lavorando nel nuovo centro commerciale Merlata Bloom. Secondo quanto è emerso, è caduto da una scala mentre stava sostituendo una lampadina.